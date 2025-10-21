Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El coro beasaindarra, en el concierto ofrecido en Burgos. J. UNANUA

Beasain

Loinatz Abesbatza triunfa en Burgos con dos premios

J. ZABALA

BEASAIN.

Martes, 21 de octubre 2025, 20:33

Loinatz Abesbatza vuelve a dejar su huella en el panorama coral estatal tras su destacada participación en el XXII Concurso Nacional de Coros Antonio José, celebrado este fin de semana en Burgos. El conjunto beasaindarra obtuvo el segundo premio y el premio del Público, galardones que reconocen tanto su nivel artístico como la conexión que logró establecer con los asistentes.

El certamen burgalés reunió a algunas de las formaciones corales más relevantes del país, procedentes de Madrid, Barcelona, León y otras ciudades con gran tradición musical. En ese contexto de alto nivel, la actuación de Loinatz Abesbatza sobresalió por la calidad de su interpretación, la homogeneidad de las voces y la emoción transmitida en cada pieza.

Además de los dos galardones principales conseguidos, el coro de Beasain obtuvo un reconocimiento aún más significativo: representará al Concurso de Burgos en el Gran Premio Nacional de Canto Coral 2026, que se celebrará en Cocentaina (Alicante) el próximo año.

