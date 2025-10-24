Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las artes marciales volverán a tomar el frontón del polideportivo Antzizar. LOREA

Beasain

La VI Liga W.K.F. llega hoy al Antzizar con una jornada dedicada a las artes marciales

El evento reunirá a participantes de toda Euskal Herria y de otros puntos del Estado en un ambiente deportivo y familiar

JOSU ZABALA

BEASAIN.

Viernes, 24 de octubre 2025, 20:58

Comenta

Durante la jornada de hoy, se celebrará en el polideportivo Antzizar la VI Liga W.K.F. – Haur Jaialdia, un torneo de artes marciales que contará con la participación de deportistas de todas las edades, desde los más pequeños hasta adultos. La jornada, organizada por IWKF Indarra Tolosa, IWKFCD Lorea Beasain y CEWK, con la colaboración del Ayuntamiento, se desarrollará de 10.30 a 15.00 horas.

Durante el campeonato se podrán presenciar competiciones de Sanda (combate) y Taolu (formas), dos modalidades que reflejan tanto la técnica como la expresión artística de las artes marciales chinas. El público tendrá la oportunidad de disfrutar de un espectáculo variado, donde la disciplina, la coordinación y el respeto serán protagonistas dentro y fuera del tatami.

Los organizadores esperan repetir el éxito de anteriores ediciones, con una participación destacada de institutos de Euskal Herria y de diferentes puntos de España, consolidando así esta cita como una referencia en el calendario deportivo regional. Además de la competición, el evento busca fomentar los valores del esfuerzo, la convivencia y el espíritu deportivo, en un entorno pensado también para el disfrute de las familias.

La VI Liga W.K.F. no solo representa una oportunidad para medir el nivel técnico de los practicantes, sino también un espacio de encuentro entre escuelas y generaciones, donde los más jóvenes pueden aprender observando a los veteranos. Según los organizadores, el objetivo es seguir dando visibilidad a estas disciplinas y fortalecer la comunidad marcial de la zona.

Desde la organización destacan el ambiente positivo que se genera en cada edición «Más allá de los resultados, lo importante es compartir, aprender y seguir haciendo crecer este arte», señalan.

