El lado verde de la Antártica, en el ciclo 'Azaroa, Zientziaroa' de Lemniskata

El palacio de Igartza se sumergirá esta tarde en uno de los territorios más fríos y desconocidos del planeta gracias a la tercera sesión ... del ciclo Azaroa Zientziaroa. A las 19.00 horas, se ofrecerá la conferencia 'El lado verde del continente blanco: cómo viven las plantas en la Antártida', una propuesta divulgativa que acercará al público las sorprendentes estrategias de supervivencia de la vida vegetal en condiciones extremas.

Los encargados de conducir la charla serán José Ignacio García Plazaola, profesor titular de la Universidad del País Vasco (EHU), y Beatriz Fernández Marín, investigadora sénior del programa Ramón y Cajal. Ambos pertenecen al grupo de investigación del Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la EHU, referente en el estudio de organismos fotosintéticos en entornos de alta exigencia climática.

García Plazaola regresa a Beasain por segunda ocasión dentro de los eventos organizados por Lemniskata Zientzia Sare Herrikoia, y lo hace acompañado de Fernández Marín, con quien comparte años de trabajo y campañas en los confines del planeta. Su experiencia incluye cuatro expediciones científicas en la Antártida, así como otras tantas en zonas árticas y subárticas donde han analizado de primera mano cómo plantas, líquenes y musgos consiguen adaptarse al límite.

Para estos investigadores, comprender cómo la vida vegetal se abre camino en escenarios dominados por el hielo, la sequía o la falta de luz es esencial para anticipar las respuestas de los ecosistemas ante el cambio climático. En la conferencia explicarán qué mecanismos fisiológicos desarrollan estos organismos para soportar las heladas extremas, cómo gestionan la escasa disponibilidad de agua y de qué modo logran aprovechar los cortos periodos de luz para realizar la fotosíntesis.

Una sesión única

Lejos de ser un desierto biológico, la Antártida alberga un mosaico de pequeñas comunidades vegetales que revelan un sorprendente dinamismo. La charla pretende precisamente poner en valor esa 'cara verde' del continente blanco, mostrando que incluso en los entornos más inhóspitos la vida encuentra caminos ingeniosos para prosperar. Las imágenes, ejemplos prácticos y relatos de campo permitirán al público aproximarse a un ecosistema tan frágil como fascinante.

Los organizadores quieren invitar a la ciudadanía a acercarse y disfrutar de la conferencia, apta para todos los públicos.