Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Dos heridos tras un accidente múltiple en la N-634 a la altura de Eibar
José Ignacio García Plazaola y Beatriz Fernández Marín, protagonistas hoy en la tercera charla de 'Azaroa, ZIenziaroa'. Lemniskata

Beasain

El lado verde de la Antártica, en el ciclo 'Azaroa, Zientziaroa' de Lemniskata

Igartza recibe hoy a José Ignacio García Plazaola y a Beatriz Fernández Marín, investigadores con amplia experiencia en la Antártida y el Ártico

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Beasain

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:01

Comenta

El palacio de Igartza se sumergirá esta tarde en uno de los territorios más fríos y desconocidos del planeta gracias a la tercera sesión ... del ciclo Azaroa Zientziaroa. A las 19.00 horas, se ofrecerá la conferencia 'El lado verde del continente blanco: cómo viven las plantas en la Antártida', una propuesta divulgativa que acercará al público las sorprendentes estrategias de supervivencia de la vida vegetal en condiciones extremas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La nieve llega a Gipuzkoa y junto a los intensos chubascos preludian que lo peor está por llegar
  2. 2 El significado de los tapones verdes que empiezan a verse en las ruedas: qué significan realmente
  3. 3 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  4. 4 Izaskun, la cocinera que comparte la receta de alubias de su madre: «Manjar absoluto»
  5. 5 Una empresa de San Sebastián lanza una oferta de empleo con sueldos de 3.800 euros en su búsqueda de investigadores
  6. 6 Antoni Bolinches, terapeuta: «Tras 10 años en pareja, el hombre es infiel cuando puede y la mujer cuando quiere»
  7. 7 Así era uno de los campings más famosos de Gipuzkoa hace 50 años: «Una maravilla antes y ahora»
  8. 8

    La Real Sociedad rompe su techo de ingresos
  9. 9 Un piso de 30 metros en el centro de San Sebastián por 1.300 euros al mes, entre lo más visto del día en Idealista
  10. 10

    La Ertzaintza investiga seis robos en viviendas de áreas rurales de Oñati este fin de semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El lado verde de la Antártica, en el ciclo 'Azaroa, Zientziaroa' de Lemniskata

El lado verde de la Antártica, en el ciclo &#039;Azaroa, Zientziaroa&#039; de Lemniskata