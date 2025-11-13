Los investigadores y emprendedores locales vuelven a tomar la palabra este viernes en Igartza

Después de la gran acogida de la charla del pasado viernes, esta tarde, a las 19.00 horas, el palacio de Igartza volverá a ... ser escenario de una de las citas más esperadas del ciclo 'Azaroa, Zientziaroa', que celebra este año su decimocuarta edición. Se trata de 'Bertako ikerlari eta ekintzaileak' (Investigadores y emprendedores locales), una sesión clásica dentro del programa, en la que se da voz a personas de la comarca que destacan en distintos ámbitos profesionales.

En esta ocasión, tres ponencias componen el cartel. Por un lado, Unai Mintegi del Olmo, ingeniero electrónico industrial natural de Idiazabal, presentará su recorrido académico y su trabajo actual en Lortek, donde participa como investigador en el desarrollo de sistemas de digitalización orientados a la fabricación inteligente. Mintegi, formado en Mondragon Unibertsitatea, ha centrado su especialización en robótica e industria automatizada, una muestra clara del talento joven que emerge en el Goierri.

La segunda intervención correrá a cargo de la beasaindarra Ane Lore Lasa Elorza, chef y propietaria del restaurante Erre de Donostia (Paseo Colón, 15). Graduada en Gastronomía y Artes Culinarias por el Basque Culinary Center, Lasa ha trabajado en cocinas de prestigio como Nerua (Bilbao) o Le Chique (México), y fue jefa de cocina en Gatxupa antes de abrir su propio establecimiento. Su charla ofrecerá una mirada cercana a la realidad de la gastronomía vasca actual y a la experiencia de emprender desde la cocina.

Completan el programa las gemelas Garazi y Onintze Garrido Marcos, también naturales de Beasain, licenciadas en Antropología Social por la EHU/UPV. Ambas son profesoras de Educación Secundaria y fundadoras del proyecto 'Gizakari', con el que buscan impulsar el reconocimiento del papel de la antropología en el ámbito educativo y promover su difusión social. Su intervención mostrará cómo la mirada antropológica puede ser una herramienta transformadora en la educación y en las políticas públicas.

Un ciclo de lo más completo

Además de esta cita, el ciclo 'Azaroa, Zientziaroa' continúa activo con otras actividades. Hasta el 17 de noviembre, y en colaboración con Jakiunde, se puede visitar en la plaza Erauskin la exposición '26 emakume', dedicada a destacar el papel de las mujeres en la ciencia y la cultura.

El programa seguirá el 21 de noviembre con la conferencia de José Ignacio García Plazaola y Beatriz Fernández Marín, titulada 'La cara verde del continente blanco: cómo viven las plantas en la Antártida'. Finalmente, el 28 de noviembre, Ramón Cid e Irati Mitxelena abordarán un tema de creciente interés social 'La salud mental en el deporte de élite'.

Por último, se recuerda que hasta el 31 de diciembre sigue abierta la participación en el XII Concurso Internacional de Fotografía Matemática Lemniskata, que este año presenta premios renovados y nuevas categorías para sus participantes.

Desde la organización, han querido agradecer la implicación del público y de todas las personas que hacen posible que este ciclo siga creciendo cada año.