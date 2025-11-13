Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ane Lore Lasa. L.Z.E.

Beasain

Los investigadores y emprendedores locales vuelven a tomar la palabra este viernes en Igartza

El ciclo 'Azaroa, Zientziaroa' acoge una nueva edición de una de sus actividades más destacadas, 'Bertako ikerlari eta ekintzaileak'

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Beasain

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:14

Después de la gran acogida de la charla del pasado viernes, esta tarde, a las 19.00 horas, el palacio de Igartza volverá a ... ser escenario de una de las citas más esperadas del ciclo 'Azaroa, Zientziaroa', que celebra este año su decimocuarta edición. Se trata de 'Bertako ikerlari eta ekintzaileak' (Investigadores y emprendedores locales), una sesión clásica dentro del programa, en la que se da voz a personas de la comarca que destacan en distintos ámbitos profesionales.

