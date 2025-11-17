'Hetero' de Uxue Alberdi, protagonista hoy en el taller de lectura

J. Z. Beasain. Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:02 Comenta Compartir

La biblioteca municipal celebrará hoy un nuevo taller de lectura, cuya sesión estará dedicada a 'Hetero', la obra más reciente de la escritora Uxue Alberdi. El encuentro comenzará a las 17.30 en el propio espacio de la biblioteca y está abierto a cualquier lector o lectora que desee participar.

El club de lectura continúa así con su dinámica de acercar obras actuales al público local y fomentar el análisis conjunto. En esta ocasión, 'Hetero' servirá de punto de partida para compartir impresiones, debatir sobre su contenido y profundizar en las claves literarias que propone Alberdi.