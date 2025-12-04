Gorka Gómez, vencedor del Memorial Lourdes Losada

BeasainGorka Gómez, vencedor del Memorial Lourdes Losada
El rally fotográfico reunió a aficionados que recorrieron Beasain capturando la villa y rindiendo homenaje a Lourdes Losada
Beasain
Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:49
El 8 de noviembre tuvo lugar el Rally Fotográfico Argizpi – Memorial Lourdes Losada, una cita ya consolidada dentro del calendario cultural local que, un año ... más, reunió a numerosos aficionados y profesionales de la fotografía. La asociación de fotógrafos Argizpi organiza este evento en homenaje a Lourdes Losada, figura emblemática de la fotografía local, cuyo legado continúa inspirando a nuevas generaciones.
Durante la jornada, los participantes recorrieron distintos rincones de Beasain, capturando desde la arquitectura y los paisajes urbanos hasta escenas de la vida cotidiana. La atmósfera estuvo marcada por la creatividad, el entusiasmo y la camaradería, ofreciendo un espacio de encuentro para fotógrafos de diferentes niveles y estilos.
Fotógrafos de primer nivel
La entrega de premios se celebró el pasado día, reconociendo el talento y la originalidad de los trabajos presentados. En esta edición, el legazpiarra Gorka Gómez se alzó con el primer premio gracias a un trabajo que destacó por su combinación de técnica y sensibilidad artística. En segundo lugar quedó Rubén Cáceres, mientras que la tercera posición fue para Josu Altzelai, quienes también recibieron elogios por la calidad y creatividad de sus propuestas. La categoría especial dedicada a trabajos más innovadores y experimentales, conocida como 'odolkia', tuvo como ganadora a Marian Segovia, mientras que la sección ciudadana, pensada para fotógrafos aficionados, premió a Yokin Suárez.
Los organizadores destacaron la alta calidad de los trabajos presentados y agradecieron la amplia participación, que mantiene vivo el espíritu del Memorial Lourdes Losada. Los asistentes expresaron su satisfacción por poder participar en el evento.
