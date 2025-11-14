Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los montañeros posan en el barrio de Garin, tras la caminata realizada. M. DE LAS HERAS

Beasain

'Finalista Eguna' reunió a los montañeros locales en una jornada festiva

J. ZABALA

BEASAIN.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:57

Comenta

Los montañeros locales celebraron el pasado domingo una nueva edición del Finalista Eguna, organizado por la sociedad de montaña Aizkorri. La cita comenzó en la Plaza Bideluze, punto de partida del recorrido que llevó a los participantes por Agorta y Murumendi, antes de descender al barrio de Garin. Los montañeros disfrutaron de la ruta, en un entorno y ambiente único.

Tanto jóvenes como adultos gozaron de la caminata tradicional que se celebra anualmente, en un ambiente de compañerismo y afición por la montaña. La organización ofreció un almuerzo al finalizar la ruta, para reponer fuerzas y cerrar la jornada en un tono festivo.

