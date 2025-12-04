Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Beasain

Fin de semana completo para disfrutar del cine en el Usurbe

J. Z.

BEASAIN.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:49

Comenta

El Usurbe se convierte en un punto de encuentro para los amantes del cine, ofreciendo una programación diversa que incluye películas para toda la familia y títulos destacados para adultos. La programación arrancará hoy, con la proyección a las 20.00 horas la película' Ahora me ves 3'. Mañana, la agenda incluirá 'Super Charlie' a las 16.45, 'La voz de Hind' a las 19.15 y nuevamente 'Ahora me ves 3' a las 22.15 horas.

El domingo continuará con el mismo esquema, con 'Super Charlie' a las 16.45, 'La voz de Hind' a las 19.15 y 'Ahora me ves 3' cerrando la jornada a las 2145. Ya el lunes, las proyecciones serán 'Super Charlie' a las 16.45, 'Ahora me ves 3' a las 19.15 y 'La voz de Hind' a las 21.45.Terminará el martes, con 'La voz de Hind' a las 17.00 y 'Ahora me ves 3' a las 19.30 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  2. 2 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  3. 3

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  4. 4 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  5. 5 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  6. 6 Marisel Orozco, la propietaria de una pastelería en San Sebastián con tartas sin gluten, sin azúcar y sin lactosa
  7. 7

    Gipuzkoa rechaza los Uber por criterios ecológicos y no tener sede social aquí tras la sentencia de la UE
  8. 8

    «¡Coged las cosas rápido, viene la policía!»
  9. 9 «Nos llenáis la selección de negras y aun así perdéis», las Guerreras explotan tras los insultos racistas recibidos en redes
  10. 10

    El Colegio de Médicos de Gipuzkoa se suma a los cuatro días de huelga en hospitales y ambulatorios por un «Estatuto propio»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Fin de semana completo para disfrutar del cine en el Usurbe