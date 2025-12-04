Fin de semana completo para disfrutar del cine en el Usurbe

J. Z. BEASAIN. Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:49 Comenta Compartir

El Usurbe se convierte en un punto de encuentro para los amantes del cine, ofreciendo una programación diversa que incluye películas para toda la familia y títulos destacados para adultos. La programación arrancará hoy, con la proyección a las 20.00 horas la película' Ahora me ves 3'. Mañana, la agenda incluirá 'Super Charlie' a las 16.45, 'La voz de Hind' a las 19.15 y nuevamente 'Ahora me ves 3' a las 22.15 horas.

El domingo continuará con el mismo esquema, con 'Super Charlie' a las 16.45, 'La voz de Hind' a las 19.15 y 'Ahora me ves 3' cerrando la jornada a las 2145. Ya el lunes, las proyecciones serán 'Super Charlie' a las 16.45, 'Ahora me ves 3' a las 19.15 y 'La voz de Hind' a las 21.45.Terminará el martes, con 'La voz de Hind' a las 17.00 y 'Ahora me ves 3' a las 19.30 horas.