Beasain

Experiencia que une fotografía y música en el estudio Nafarroa23

J. Z.

beasain.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:13

Comenta

El estudio Nafarroa23 de Joxe Mari Telleria vovlerá a abrir sus puertas el viernes, día 28, con una propuesta que mezcla fotografía, música y sensaciones en una misma experiencia. Habrá dos pases, a las 18.00 y 19.15, en los que el público podrá seguir el trabajo conjunto de Alejandro Corredera Grand y del propio Telleria, con imágenes captadas en Holanda y Donostia. Durante la sesión, ambos creadores explicarán cómo construyen sus fotos, qué juegos de luz utilizan y qué trucos esconden, además del trasfondo emocional que guía cada obra. La música estará en manos de Julen López Korta, que acompañará al piano para reforzar la relación entre lo visual y lo emocional. El aforo es reducido y es necesario inscribirse con antelación contactando con Joxe Mari Telleria en el número 651 701 565.

