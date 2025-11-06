Elena Vecino abrirá en Igartza una nueva entrega de 'Azaroa, Zientziaroa'

J. ZABALA beasain. Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:32 Comenta Compartir

El programa 'Azaroa, Zientziaroa', impulsado por la red científica local Lemniskata, regresa esta tarde al Palacio de Igartza con una nueva conferencia a partir de las 19.00 horas. En esta ocasión, la protagonista será Elena Vecino Cordero, una de las investigadoras más reconocidas en el campo de la neurobiología ocular, que ofrecerá la charla titulada 'El ojo de la ballena vs el ojo humano: adaptación para ver en dos mundos'.

Vecino es doctora en Biología por la Universidad de Salamanca y obtuvo un segundo doctorado en Visión por la Universidad de Lund (Suecia). Actualmente es profesora titular de Biología Celular en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), donde dirige el grupo multidisciplinar de Neuro-Oftalmo-Biología Experimental (GOBE). Además, desde 2012 es Fellow de Clare Hall en la Universidad de Cambridge (Reino Unido).

A lo largo de su carrera, ha publicado más de 120 artículos científicos revisados por pares, dirigido 15 tesis doctorales —la mitad en el ámbito de la oftalmología— y más de 20 tesis de máster. Su trayectoria la ha llevado a colaborar con universidades de Europa y América, así como con diversas compañías farmacéuticas para el desarrollo de tratamientos innovadores contra el glaucoma.

Entre sus principales líneas de investigación destacan la neuroprotección de la retina y la identificación de biomarcadores en la lágrima para diagnosticar enfermedades oculares y neurológicas. También ha desarrollado modelos animales de glaucoma que hoy se utilizan en centros de investigación de todo el mundo. Su trabajo ha sido distinguido con premios internacionales como los de la Fundación Americana del Glaucoma (2004), la Fundación ONCE (2005) y la Fundación Alcon (2015). Además de su sólida carrera científica, Vecino es también licenciada en Bellas Artes, con especialidad en escultura, un rasgo que refleja su visión interdisciplinar y su interés por unir ciencia y arte.

La charla de hoy se enmarca en una nueva edición de Azaroa, Zientziaroa, el ciclo que durante todo el mes de noviembre convertirá Igartza en un punto de encuentro entre ciencia y ciudadanía.

En las próximas semanas intervendrán otros expertos y expertas como Unai Mintegi del Olmo, Ane Lore Lasa Elorza, Onintze Garrido Marcos, Ramón Cid Prado, Irati Mitxelena Balerdi, José Ignacio García Plazaola y Beatriz Fernández Marín, entre otros.

Con esta programación, Lemniskata refuerza su objetivo de acercar el conocimiento científico al público general y fomentar el interés por la investigación a través de charlas accesibles, cercanas y con protagonistas de primer nivel.