Dos rutas de alta montaña con Arrastaka en Zuberoa

El club de montaña Arrastaka Mendi Taldea se prepara para una nueva aventura en tierras de Zuberoa. Durante este próximo fin de semana, los días 1 y 2 de noviembre, sus integrantes recorrerán algunos de los paisajes más espectaculares del Pirineo vasco-francés, combinando naturaleza, historia y esfuerzo físico en dos rutas circulares que prometen emociones fuertes y panorámicas inolvidables.

La salida incluirá dos jornadas de montaña de nivel medio-alto. En la primera, el grupo afrontará una exigente travesía de 21 kilómetros con 1.900 metros de desnivel positivo, partiendo desde el Albergue Logibar. Desde allí, los montañeros pasarán por uno de los iconos naturales más impresionantes de la región: la pasarela de Holtzarte, un puente colgante suspendido a 180 metros sobre la garganta de Olhadubi, una de las más profundas del Pirineo occidental. Tras cruzarlo, la ruta continuará hacia la Cascada de Pista y culminará en la cima del Pico Sardekagaina (1.889 m), un mirador privilegiado sobre los bosques y valles de Zuberoa.

Una vez coronado el pico, el descenso se realizará pasando por Cayolar d'Olhadibi, hasta regresar al punto de partida. El recorrido, de unas 9 horas y media de duración, está considerado de alta dificultad, por lo que se recomienda a los participantes estar en buena forma física y acostumbrados a travesías largas y con fuerte desnivel.

La segunda jornada estará dedicada a la ascensión del mítico Pico Orhi (2.017 m), la primera gran cumbre pirenaica que supera los 2.000 metros desde el Atlántico y un símbolo para los montañeros vascos. La subida se realizará por su vertiente norte, partiendo desde la localidad zuberotarra de Larraine, siguiendo el itinerario Larraine – Fontaine de la Vierge – Erroimendy – Atxurterria – Orhi – Zazpigain – Milllagate – Larraine.

Dos días de montaña

Esta segunda ruta también tendrá 21 kilómetros de longitud, con 1.600 metros de desnivel positivo y una duración aproximada de 9 horas. Aunque algo menos exigente que la del día anterior, mantiene una dificultad media-alta, combinando fuertes pendientes con tramos de cresta y vistas abiertas sobre la muga natural entre Iparralde y Navarra. En días despejados, desde su cima es posible divisar desde el monte Artzamendi hasta el Anie, ofreciendo una panorámica inigualable del Pirineo occidental.

Desde Arrastaka Mendi Taldea destacan que ambas rutas ofrecen una oportunidad única para descubrir «la belleza salvaje de Zuberoa, un territorio de montaña donde la historia y la naturaleza van de la mano». Además, recuerdan que para participar en la salida es obligatorio disponer del carnet federativo de montaña.

Las personas interesadas en tomar parte en la salida deberán acudir esta tarde, a las 19.00 horas, a la reunión informativa que se celebrará en el local de Ehunmilak–Arrastaka, donde se concretarán los detalles logísticos, el material necesario y las medidas de seguridad.