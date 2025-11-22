«La diferencia entre reciclar y no reciclar se decide en casa, en veinte segundos» explican desde Sasieta

La sede de la Mancomunidad de Sasieta acogió el pasado día la presentación de las nuevas campañas destinadas a frenar el deterioro de la recogida ... selectiva, donde compareció la presidenta Leire Artola, junto a los técnicos de Sasieta Iñaki Erauskin y Enrike Enparantza, que explicaron los pasos que se están dando para reforzar el reciclaje en todos los municipios. Artola definió la situación con claridad. «No podemos mirar hacia otro lado. Si la calidad baja, el reciclaje deja de ser real», afirmó al abrir la rueda de prensa.

La sensibilización lleva años siendo una pieza fija del trabajo de la mancomunidad, tanto en los centros educativos como entre el conjunto de la población. Sin embargo, los últimos dos años han marcado un giro negativo. La recogida selectiva se ha estancado, el rechazo ha aumentado y la calidad de las fracciones reciclables ha caído de forma evidente. Erauskin lo explicó con preocupación. «Separar no es solo depositar en otro contenedor. Si lo hacemos mal, el material pierde valor y terminamos retrocediendo» señaló. Las campañas en marcha buscan precisamente frenar esta deriva.

La batalla por mejorar

Dentro de ese esfuerzo, esta semana se está repartiendo la guía 'Etxetik gertu birziklatzeko 17 era'. Son 31.000 ejemplares que llegarán a todos los hogares. El folleto, muy visual, sirve para refrescar de un vistazo las opciones que ofrece cada municipio para reciclar correctamente. Gracias a los nuevos 34 minipuntos limpios, las posibilidades han pasado de nueve a diecisiete. Artola subrayó el sentido de esta ampliación al presentar la guía. «La gente recicla mejor cuando lo tiene fácil y cerca. Por eso este material es tan importante», explicó.

La guía también recuerda el papel de los garbigunes de Urretxu, Ordizia y Beasain para residuos más específicos. Erauskin insistió en ese punto. «Muchos materiales no pueden ir al contenedor. Para eso están los garbigunes y los minipuntos. Si los usamos bien, la mejora será inmediata», señaló.

Paralelamente, la campaña 'Ontziak ondo bereiztu. Kalitaterik gabe ez dago birziklatzerik' se centró en un problema que está creciendo. La confusión entre plástico y envase ha llevado a que muchos residuos no aptos acaben en el contenedor amarillo. Artola fue directa al respecto. «El amarillo no es para el plástico en general. Es solo para envases. Nos jugamos la calidad, y eso afecta a toda la cadena», advirtió.

Aun así, el problema más grave es otro: la aparición de bolsas de basura mezclada dentro del contenedor amarillo. La planta de Legazpi ha detectado un deterioro notable del material recogido. Erauskin describió la situación con franqueza. «Cuando aparece una sola bolsa mezclada, toda la línea de selección se resiente. Es frustrante para quien separa bien», afirmó.

Medidas y seguimiento

Para atajar esta práctica, la mancomunidad ha colocado avisos en los contenedores en seis idiomas, ha difundido bandos en los portales afectados y ha enviado comunicaciones a través de las aplicaciones municipales. Además, se revisan contenedores concretos varias veces por semana. Este trabajo de seguimiento es intenso y, según Erauskin, imprescindible. «No basta con informar. Hay que acompañar, revisar y corregir. Y cuando no queda otra, sancionar», explicó.

La mancomunidad también ha analizado el uso de las tarjetas que permiten abrir los contenedores de rechazo y orgánica. A quienes no registraban actividad se les envió una carta recordando que separar es obligatorio, que las tarjetas son gratuitas y que se facilita cubo aireado y bolsas compostables sin coste. Artola insistió en ese mensaje. «Separar no es una recomendación. Es una responsabilidad compartida. Y quien no cumpla, lo notará», afirmó. En los casos más graves, ya se están abriendo contenedores para identificar a quienes incumplen y aplicar sanciones. Las medidas ya están en marcha en seis municipios y se extenderán al resto.

Nueva ordenanza y sanciones

En paralelo, Sasieta ha iniciado la tramitación de una nueva ordenanza que regulará la recogida y el transporte de residuos domésticos y comerciales no peligrosos, adaptándose a la Ley 7/2022. Antes de aprobarla de forma definitiva, la mancomunidad ha abierto una consulta pública que se prolongará hasta el 3 de diciembre de 2025. Artola destacó la importancia de esta participación. «La ordenanza afectará al día a día. Por eso queremos escuchar antes de decidir», afirmó.

El texto endurece las sanciones y clarifica las conductas prohibidas. Las multas pueden llegar hasta los 3.000 euros en las infracciones más graves. Según Erauskin, este endurecimiento responde a una necesidad real. «Educación sí, pero sin control no hay mejora. Cuando las malas prácticas se repiten, hay que actuar con firmeza», señaló. La aprobación final está prevista para el pleno de diciembre.

Tanto Artola como Erauskin coincidieron en el mensaje final. La clave para mejorar la calidad del reciclaje no está solo en los contenedores ni en las campañas, sino en la responsabilidad de cada persona. «La diferencia entre reciclar y no reciclar se decide en casa, en veinte segundos», dijo Erauskin. Artola cerró la presentación apelando al esfuerzo colectivo. «Sasieta puede poner los medios, pero la mejora depende de todos y cada unos de los goierritarras. Si cada hogar hace su parte, el cambio será real», concluyó.