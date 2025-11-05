Cuatro expertos completan el jurado de la XL Cata de Morcilla del sábado

J. Z. beasain. Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:29 Comenta Compartir

La Cofradía de la Morcilla de Beasain celebrará este sábado una nueva edición de su tradicional concurso de morcilla, una cita gastronómica que alcanza ya su cuadragésima edición y que volverá a reunir a productores y amantes de este emblemático producto local.

El jurado estará formado por cuatro reconocidos profesionales del ámbito gastronómico: Iker Zabaleta, del restaurante Aratz de Donostia; Arantxa Agirrezabala, del Kattalin de Beasain; Xabier Martínez, del Martínez de Ordizia; y Lorena Arteaga, del Zirka de Larraul, todos miembros de Jakitea elkartea. El jurado valorará las distintas morcillas presentadas a concurso, atendiendo a su sabor, textura, aroma y presentación. La cata comenzará a las 11.30 horas, en un ambiente festivo que reunirá a numerosos vecinos y visitantes. Tras la deliberación del jurado, la entrega de premios se celebrará a las 13.00.