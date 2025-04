«Correr en casa, ante nuestra gente, es una gran motivación»

JOSU ZABALA beasain. Sábado, 5 de abril 2025, 20:13 Comenta Compartir

El mutiloarra Pello Olaberria afronta su primera temporada como director en el equipo Red Bull-Bora (World Tour), un gran paso en su carrera tras su etapa en Euskaltel-Euskadi, la que recuerda con especial cariño. Su debut ha sido intenso, con participación en el Challenge de Mallorca y la Vuelta a Andalucía, donde lograron su primera victoria de etapa de la mano del belga Maxim Van Gils. Ahora, junto a Patxi Vila, se enfrenta al desafío de la Itzulia, con la ilusión de demostrar su valía y llevar al equipo a lo más alto.

–La Itzulia siempre es una carrera dura. ¿Cómo llega el equipo a esta edición?

–El equipo llega muy fuerte. Hemos tenido que hacer algunos cambios en la alineación inicial. Teníamos un equipo preparado con siete líderes, pero finalmente Van Gils y Lipowitz serán nuestros líderes principales, aunque contaremos también con grandes nombres como Adrià y Daniel Felipe Martinez. Nuestro objetivo es claramente ganar. A medida que avance la carrera, iremos viendo cómo se desarrollan las oportunidades y jugaremos nuestras cartas.

–La etapa con final en Beasain parece clave para la clasificación general. ¿Cómo la afronta el equipo? ¿Cuáles son los puntos clave?

–Me hace mucha ilusión esta etapa porque transcurre por zonas que conozco bien, como Mandubia, Liernia, Zerain y Beasain. Recientemente grabé varios vídeos y marqué puntos clave para Van Gils, recorrí los últimos 45 km en bicicleta para ello. Creemos que es una etapa adecuada para él y la estamos preparando a conciencia. Aunque hay bastante llano entre Gaintza y la subida a Lazkaomendi, estamos listos para afrontarlo. Además, hay que tener en cuenta las etapas de Gernika y Eibar, y la de Lodosa puede complicarse con el viento.

–Han diseñado un recorrido exigente para la tercera etapa. ¿Cree que eso beneficiará al equipo? ¿Y desde el punto de vista visual?

–Es una etapa que nos favorece. Es ideal para Van Gils, sobre todo con un ascenso como el de Gaintza o Lazkaomendi. Espero que haya una gran afluencia de público en Gaintza y Lazkaomendi. Es un recorrido espectacular, pero con carreteras estrechas, lo que lo hace también peligroso. Tendremos que controlar bien la carrera, pero creo que habrá espectáculo. Correr en casa, ante nuestra gente, amigos y familiares, es una gran motivación para mí. ¡Tengo muchas ganas!

–¿Qué expectativas tienen para esta etapa? ¿Ve a algún corredor con opciones de victoria?

–Por supuesto. Traemos un equipo con ciclistas de primer nivel, muchos de ellos con opciones de estar delante. Sin embargo, sabemos que habrá otros corredores fuertes que también pelearán por la victoria.

–Es su primer año en Red Bull-Bora. ¿Cómo ha sido la adaptación al grupo?

–Ha sido un salto enorme. Me sorprendió mucho el inicio, especialmente por el idioma. Aunque hablo inglés, expresar mis ideas y emociones no es tan sencillo en un idioma que no es el nativo. Afortunadamente, mis compañeros me han ayudado mucho. Es un equipo muy profesional, con gente de todo el mundo. La estructura es inmensa: 174 personas entre ciclistas, preparadores y demás personal. Cada uno tiene su función y se trabaja con mucha precisión. Mi labor es dirigir carreras y estar en contacto con los corredores.

–¿Qué diferencias ha notado respecto a su etapa en Euskaltel-Euskadi?

–Euskaltel me dio muchas cosas: formación, capacidad para resolver problemas... Aprendí mucho allí. Ahora estoy puliendo todo lo aprendido. Antes era más nervioso, ahora tengo más temple y claridad en mis decisiones.

–¿Cómo valora el rendimiento del equipo esta temporada?

–Hasta ahora, va muy bien. Estoy contento con mi rendimiento y el del equipo. En Euskaltel, los ciclistas me respetaban tanto como amigo como director, y aquí también noto ese respeto y profesionalismo. El inicio de temporada ha sido sólido.

–¿Cuáles son los principales objetivos del equipo para este año? ¿Y los suyos?

–El gran objetivo del equipo es el Giro con Roglic. Está muy fuerte y trabajaremos para él. También intentaremos hacerlo bien en el Tour, sin ninguna duda, aunque sabemos que será complicado. Además, queremos ser competitivos en las clásicas. En lo personal, mi objetivo es seguir aprendiendo y creciendo en este nuevo reto.

–Hay mucha competencia en el calendario WorldTour. ¿Qué cree que puede aportar su estilo de dirección al equipo?

–El ciclismo ha cambiado mucho desde que yo era corredor. Ahora los ciclistas dan el salto al campo profesional con 18 años y ya se cuidan como profesionales. Mi objetivo es transmitirles tranquilidad y enseñarles que cada etapa en su desarrollo es importante, sin prisas.

–En los últimos años hemos visto una evolución del estilo de carrera, con más ataques lejanos y ritmos altos. ¿Cómo ha cambiado la forma de dirigir un equipo en este contexto?

–La tecnología y los datos han transformado la forma de correr. En nuestro equipo analizamos todo: asfalto, presiones de neumáticos, materiales... Tenemos dos ingenieros de material que se encargan de optimizar cada detalle. A veces parece excesivo, pero cada pequeño ajuste cuenta. También contamos con analistas de vídeo que nos proporcionan gráficos y análisis detallados al momento.

–Los aficionados vascos son muy apasionados por el ciclismo. ¿Qué significa para usted dirigir a un equipo en una carrera tan especial como la Itzulia?

–Es un orgullo enorme. Siempre ha sido una carrera especial para mí. En los años de Euskaltel, ver el color naranja en Arrate ponía la piel de gallina. Ahora, con Patxi y yo como directores vascos, estoy seguro de que la afición nos apoyará. Es una gran motivación y un honor dirigir en esta prueba.