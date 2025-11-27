El colectivo de titulados de CAF cobrará los quinquenios

J. Z. BEASAIN. Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:42 Comenta Compartir

El equipo sindical de ELA en CAF ha anunciado que el colectivo de titulados ha aceptado la última propuesta de la dirección sobre el pago de los quinquenios. Hasta ahora este grupo de trabajadores no recibía los complementos que la ley les reconocía.

El sindicato ha recordado que las sentencias emitidas en los últimos meses avalaban las reclamaciones presentadas por el comité de empresa. Según ELA, estos fallos han sido clave para que la dirección pusiera una propuesta formal sobre la mesa. Los tribunales han dejado claro que el colectivo tiene derecho a percibir los quinquenios. ELA valora el acuerdo como «un paso positivo» y añade que hará un seguimiento constante para asegurar que la medida se aplica.