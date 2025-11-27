Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Beasain

El colectivo de titulados de CAF cobrará los quinquenios

J. Z.

BEASAIN.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:42

Comenta

El equipo sindical de ELA en CAF ha anunciado que el colectivo de titulados ha aceptado la última propuesta de la dirección sobre el pago de los quinquenios. Hasta ahora este grupo de trabajadores no recibía los complementos que la ley les reconocía.

El sindicato ha recordado que las sentencias emitidas en los últimos meses avalaban las reclamaciones presentadas por el comité de empresa. Según ELA, estos fallos han sido clave para que la dirección pusiera una propuesta formal sobre la mesa. Los tribunales han dejado claro que el colectivo tiene derecho a percibir los quinquenios. ELA valora el acuerdo como «un paso positivo» y añade que hará un seguimiento constante para asegurar que la medida se aplica.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje
  2. 2 Tres semanas sin Mikel Oyarzabal
  3. 3 La tienda de cartón del hijo de un donostiarra que aterriza en el centro de San Sebastián
  4. 4

    Herido grave un hombre en un incendio en un pabellón abandonado de Lasarte-Oria
  5. 5

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  6. 6 La nueva tienda de Ikea que abre en Euskadi: 3.000 metros y 48 empleos directos
  7. 7

    La víctima de una violación en un parking de Donostia puso la denuncia cuando conoció que el autor le contagió la gonorrea
  8. 8 Una vecina de Tolosa pierde 40.000 euros en una estafa de un falso negocio online de patinetes y relojes
  9. 9

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  10. 10 Cierra un restaurante a orillas del Cantábrico tras 93 años de andadura: «Ahora es tiempo de disfrutar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El colectivo de titulados de CAF cobrará los quinquenios