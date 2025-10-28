El club Lorea brilló en el segundo campeonato de la VI Liga Wushu/Kung Fu en el Antzizar

El pasado sábado, día 25, se celebró el segundo campeonato de la VI Liga Wushu /Kung Fu, un encuentro que reunió a practicantes de ... toda Euskal Herria y de otras comunidades en una jornada cargada de energía, emoción y espíritu deportivo. La cita, organizada en un ambiente de compañerismo y respeto por el IWFCD Lorea de Beasain, tuvo como objetivo disfrutar del deporte, compartir experiencias y mostrar la evolución técnica de los deportistas a lo largo del año.

El evento contó con la participación de seis clubes: Kimusubi (Donostia), Asprataiji (Rentería), Indarra (Tolosa), León (Pamplona), Kucop (Burgos) y Lorea (Beasain). En total, unas 70 personas tomaron parte en las dos modalidades principales del campeonato: Sanda (combate) y Taolu (formas). Estas disciplinas, que combinan fuerza, técnica, equilibrio y precisión, permitieron a los competidores demostrar todo su trabajo y progreso.

IWFCD Lorea, al frente

El IWFCD Lorea Beasain tuvo una participación especialmente destacada. El club beasaindarra presentó una delegación de 23 deportistas, de los cuales 7 compitieron en Sanda y 16 en Taolu, logrando un palmarés excepcional: 23 medallas de oro, 13 de plata y 16 de bronce. Estos resultados reflejan el esfuerzo, la constancia y la dedicación del grupo, así como el nivel de preparación alcanzado por sus entrenadores y alumnos.

Desde el club Lorea se mostraron muy satisfechos con el desarrollo del campeonato y la evolución de los participantes. «Cada año observamos una mejora notable en todos los niveles. Los y las competidoras se superan, muestran más técnica, más confianza y, sobre todo, una actitud ejemplar. Eso es lo que más valoramos», señalaron los responsables del club.

Más allá de los resultados deportivos, la organización quiso subrayar el ambiente vivido durante la jornada: «Estas ligas se han convertido en un punto de encuentro para quienes compartimos la pasión por el Wushu y el Kung Fu. Se juntan niños, jóvenes y adultos de distintas escuelas, y aunque hay un toque de competitividad, lo que más destaca es el compañerismo y la buena convivencia que se genera».

Uno de los principales objetivos de la liga es fortalecer la comunidad de Wushu/Kung Fu en Euskal Herria y fuera de ella, creando una red sólida de practicantes que compartan los mismos valores y visión. «Buscamos que todos tengamos un mismo objetivo: aprender, mejorar y disfrutar de este arte marcial milenario. No se trata solo de ganar medallas, sino de crecer juntos y mantener viva esta disciplina», afirmaron desde la dirección del club.

El Lorea también quiso poner en valor el esfuerzo organizativo que conlleva la celebración de estos campeonatos. «Sabemos que requiere mucho trabajo y dedicación, y que las ayudas económicas son limitadas, pero cuando vemos la ilusión de los participantes y el ambiente tan positivo que se genera, entendemos que merece totalmente la pena», expresaron con orgullo.

El cierre del campeonato estuvo marcado por el agradecimiento a todos los clubes, entrenadores y competidores que hicieron posible la jornada. Los organizadores destacaron la importancia de continuar fomentando este tipo de encuentros, que además de servir como plataforma deportiva, ayudan a difundir los valores del respeto, la disciplina y la cooperación.

Con este campeonato, el club local Lorea pone fin a la liga de este año, aunque ya piensan en el futuro. «Nuestra mirada está puesta en la próxima edición. Queremos seguir creciendo, seguir aprendiendo y seguir uniendo a más escuelas en torno al Wushu y al Kung Fu», concluyeron los responsables.