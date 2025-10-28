Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Se pudo disfrutar de varias disciplinas durante la jornada celebrada en el Antzizar. FOTOS LOREA

Beasain

El club Lorea brilló en el segundo campeonato de la VI Liga Wushu/Kung Fu en el Antzizar

El evento reunió a 70 participantes de seis clubes y destacó por el alto nivel técnico, compañerismo y excelentes resultados

Josu Zabala Barandiaran

Beasain

Martes, 28 de octubre 2025, 19:59

El pasado sábado, día 25, se celebró el segundo campeonato de la VI Liga Wushu /Kung Fu, un encuentro que reunió a practicantes de ... toda Euskal Herria y de otras comunidades en una jornada cargada de energía, emoción y espíritu deportivo. La cita, organizada en un ambiente de compañerismo y respeto por el IWFCD Lorea de Beasain, tuvo como objetivo disfrutar del deporte, compartir experiencias y mostrar la evolución técnica de los deportistas a lo largo del año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

