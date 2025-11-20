Cine para combatir el mal tiempo en el teatro Usurbe

J. Z. beasain. Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:01 Comenta Compartir

El teatro Usurbe ha anunciado la programación para el fin de semana y el inicio de la próxima semana. Hoy, a las 20.00 se abrirá la cartelera con 'Los Tigres'. Mañana, habrá tres sesiones. La tarde arrancará a las 16.45 con 'Tom y Jerry: Aventura en el tiempo', pensada para el público infantil . Después llegarán dos pases de 'Los Tigres', a las 19.15 y a las 22.15.

El domingo a las 16.45 volverá 'Tom y Jerry: Aventura en el tiempo', seguida por 'Los Tigres', a las 19.15 y a las 21.45.

El lunes 'Los Tigres', volverá a las 17.00 y a las 19.30, para cerrar el plan semanal