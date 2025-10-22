EH Bildu propone «recuperar la vitalidad de Beasain» en el ecuador de la legislatura

Miembros de EH Bildu, con Hasier Agirre en el atril, durante la valoración del ecuador de la legislatura.

JOSU ZABALA beasain. Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:09

EH Bildu de Beasain ha hecho balance de los dos primeros años de legislatura y ha llamado a «reavivar la vitalidad del municipio» con un modelo de gobernanza más colaborativo y proyectos que den respuesta a los principales retos sociales, económicos y culturales.

«El pueblo tiene potencial, pero necesita otro impulso, otra vitalidad», señaló Hasier Agirre, portavoz de EH Bildu. Recordó que Beasain «es un pueblo rico, con un tejido asociativo vivo, un entorno natural privilegiado y una gran tradición cultural e industrial», pero advirtió de que en los últimos años esa vitalidad «se ha ido debilitando». Según explicó, las dificultades para el relevo generacional en el comercio y las asociaciones, el envejecimiento de la población o los problemas para acceder a una vivienda «están provocando que muchos jóvenes se marchen a otros municipios, y cuando los jóvenes se van, el pueblo se apaga».

EH Bildu considera que el Ayuntamiento, gobernado por el PNV, «ha perdido ritmo y ambición». En palabras de Agirre, «Beasain tiene potencial para revertir esta situación, pero para ello se necesita liderazgo, valentía y decisiones firmes. No avanzar es retroceder».

Durante estos dos años, la formación asegura haber ejercido una oposición «constructiva y basada en propuestas». Entre las medidas presentadas destacan la puesta en marcha del Gazteleku y la ludoteca para ofrecer un servicio integral a la juventud, la renovación del espacio de Olaran a través de un proceso participativo con agentes locales y la elaboración de un plan para facilitar el relevo generacional en comercios y asociaciones.

EH Bildu también ha propuesto crear un sistema de bonificaciones para que el polideportivo, el teatro y la escuela de música estén al alcance de toda la ciudadanía, así como garantizar las condiciones laborales y lingüísticas en los servicios externalizados. Además, la coalición ha pedido al Ayuntamiento que asuma los daños causados por las obras de la calle Esteban Lasa y ha mostrado su desacuerdo con lo ocurrido en las txosnas durante las últimas fiestas.

Cuatro prioridades futuras

De cara a los dos años que restan de legislatura, EH Bildu ha definido cuatro líneas de trabajo. «Hemos escuchado las preocupaciones de la ciudadanía y queremos orientar nuestro trabajo hacia los temas que realmente importan», señaló Nerea Manzisidor, concejala de la formación.

La primera prioridad es garantizar el derecho a la vivienda, un problema que afecta especialmente a los jóvenes. «Cada vez más personas se marchan de Beasain porque no encuentran opciones habitacionales, y eso empobrece al pueblo. Queremos mantener su talento aquí y explorar modelos de otros municipios que puedan servirnos», explicó Manzisidor.

La segunda línea es renovar el modelo de cuidados. EH Bildu propone convertir Beasain en «un pueblo cuidador», impulsando una mesa de cuidados y procesos participativos que integren a familias, profesionales y asociaciones.

En tercer lugar, la coalición plantea revitalizar el comercio y fomentar el relevo generacional. Manzisidor recordó que el cierre de pequeñas tiendas «no solo genera un vacío económico, sino también social», y abogó por realizar un diagnóstico profundo del sector y poner en marcha un plan realista de apoyo a nuevos emprendedores locales.

La cuarta prioridad es reforzar el euskera y la cultura local. «Queremos crear referentes cercanos, aprovechar el potencial de las escuelas, los clubes deportivos y los agentes culturales, y fortalecer el uso del euskera en un contexto digital y diverso», añadió la edil.

EH Bildu defiende un cambio de actitud en la gestión municipal, «Hay que dejar a un lado el partidismo y priorizar los proyectos de pueblo. Es tiempo de colaboración, y creemos que junto a la ciudadanía es posible hacer las cosas de otra manera».