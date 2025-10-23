Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Beasain

Bertsos y cine para hacer frente a un fin de semana lluvioso en el Usurbe

J. Z.

beasain.

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:16

El teatro Usurbe se prepara para disfrutar de un fin de semana repleto de actividades culturales.

La programación arrancará hoy, a las 19.00 horas, con un bertso-saio, de la mano de Arrano Elkartea. Mañana la actividad se trasladará al cine, a las 16.45 se proyectará la película animada 'Súper agente Hitpig!', ideal para disfrutar en familia. A continuación, a las 19.15 y de nuevo a las 22.15, se podrá ver el film 'Los domingos'.

El domingo la jornada comenzará de nuevo con 'Súper agente Hitpig!' a las 16.45, seguida por 'Los domingos' a las 19.15 y 21.45. El lunes, día del espectador, las proyecciones de 'Los domingos' se mantendrán a precios reducidos, con sesiones a las 17.00 y 19.30.

Por último, el martes será el turno del cineclub, que ofrecerá la película 'La mercancía más preciosa' a las 19.30 horas.

