Beasain

Bertso afari berezia Arrano elkartean abenduaren 12an

J.Z.

beasain.

Astelehena, 3 azaroa 2025, 20:58

Arrano elkartean bertso afari berezia ospatuko da datorren abenduaren 12an, ostirala, 21:00etan. Unai Agirre eta Eñaut Agirre bertsolariek, Aitor Alvarez txistulari beasaindarrarekin batera, 'Bertso zahar eta berriak, auskalo zeinek jarriak' izeneko saioa aurkeztuko dut , giro goxoan eta afari baten inguruan.

Sarrerak Arrano tabernan daude salgai jada, 25 euroren truke helduentzat eta 18 euroko prezioan ikasle eta langabetuentzat.

