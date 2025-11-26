El beasaindarra Roberto Ruiz, reconocido por su compromiso con la sostenibilidad

J. ZABALA Beasain. Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:56 Comenta Compartir

La edición de este año de la Guía Michelin deja un titular claro para la comarca. El beasaindarra Roberto Ruiz sumó para su restaurante Hika en Amasa-Villabona la 'estrella verde' que reconoce el compromiso con la sostenibilidad. Es un logro que refuerza el peso de la cocina de local y que vuelve a situar a Ruiz como una de las figuras que mejor conectan tradición, territorio y mirada actual.

En la gala, celebrada en Málaga, la imagen de Ruiz con la txapela aportó autenticidad y su proyecto en Hika, nacido del respeto a la tierra y al producto local, recibió aplausos. Ruiz destacó que este reconocimiento premia una forma de trabajar que busca coherencia con el entorno y que entiende la gastronomía como una responsabilidad con el paisaje y las personas que lo cuidan. Ruiz vuelve a demostrar que la alta cocina puede mirar a lo global sin separarse de lo local.