Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Roberto Ruiz posa cediendo su txapela a la figura de Michelin. DV

Beasain

El beasaindarra Roberto Ruiz, reconocido por su compromiso con la sostenibilidad

J. ZABALA

Beasain.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:56

Comenta

La edición de este año de la Guía Michelin deja un titular claro para la comarca. El beasaindarra Roberto Ruiz sumó para su restaurante Hika en Amasa-Villabona la 'estrella verde' que reconoce el compromiso con la sostenibilidad. Es un logro que refuerza el peso de la cocina de local y que vuelve a situar a Ruiz como una de las figuras que mejor conectan tradición, territorio y mirada actual.

En la gala, celebrada en Málaga, la imagen de Ruiz con la txapela aportó autenticidad y su proyecto en Hika, nacido del respeto a la tierra y al producto local, recibió aplausos. Ruiz destacó que este reconocimiento premia una forma de trabajar que busca coherencia con el entorno y que entiende la gastronomía como una responsabilidad con el paisaje y las personas que lo cuidan. Ruiz vuelve a demostrar que la alta cocina puede mirar a lo global sin separarse de lo local.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta la tabla con los sueldos de los alcaldes de Gipuzkoa
  2. 2

    El Itzuli de Iñigo Lavado recibe una estrella y Ama e Hika logran la estrella verde
  3. 3 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  4. 4 Las dieciocho monjas que necesitan vender 2.500 tarros de miel antes de diciembre para renovar el garaje de su monasterio
  5. 5 Graba a su hijo de 10 años al volante de un coche en Irun y sube después el vídeo a redes sociales
  6. 6

    Casi la mitad de los médicos que logran plaza en la OPE de difícil cobertura renuncian al puesto
  7. 7 Delaporte denuncia la agresión sexual sufrida por su vocalista en un concierto en Madrid
  8. 8

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  9. 9 El Tribunal Supremo determina que las empresas no pueden obligar a trabajar los fines de semana aunque el contrato sea de lunes a domingo
  10. 10

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El beasaindarra Roberto Ruiz, reconocido por su compromiso con la sostenibilidad

El beasaindarra Roberto Ruiz, reconocido por su compromiso con la sostenibilidad