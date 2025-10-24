El Beasain viaja hoy a Mutilva para medirse a un rival directo

J. ZABALA BEASAIN. Viernes, 24 de octubre 2025, 20:58 Comenta Compartir

El Beasain quiere transformar su buena reacción ante el Eibar B en puntos ante el Mutilvera. El conjunto vagonero afronta esta tarde una nueva oportunidad para cambiar su dinámica liguera. El conjunto dirigido por Mikel Arruabarrena visitará al Mutilvera en el Polideportivo Municipal Valle de Aranguren (Mutilnova) a partir de las 16.30 horas, en un duelo clave por la zona baja de la clasificación.

Los beasaindarras llegan al choque tras caer por 1-2 frente al Eibar B en el derbi del pasado sábado. A pesar del resultado, el equipo mostró carácter y capacidad de reacción en el tramo final, rozando el empate tras un segundo tiempo en el que llevó la iniciativa. El gol en los últimos minutos fue el reflejo de un equipo que, pese a las dificultades, no se rinde y sigue compitiendo con orgullo.

Con solo dos puntos en el casillero, el Beasain ocupa el último puesto, pero la clasificación sigue muy ajustada: el Mutilvera, su rival de hoy, solo le aventaja en tres puntos, por lo que una victoria permitiría igualarle y reengancharse a la pelea por la permanencia.

El conjunto beasaindarra confía en mantener la intensidad mostrada en las segundas partes de los últimos encuentros y mejorar su efectividad de cara al gol, uno de los aspectos que más ha penalizado al equipo en este inicio de curso. La clave estará en mantener la solidez defensiva y aprovechar las transiciones, un terreno en el que el Beasain ha mostrado buenas sensaciones.

Por su parte, el Mutilvera tampoco ha tenido un inicio sencillo, acumulando resultados irregulares y mostrando vulnerabilidad en su feudo, algo que los vagoneros deberán aprovechar hot por la tarde. El Beasain buscará validar esa oportunidad para dar un golpe sobre la mesa, sumar su primera victoria del curso y comenzar a escalar posiciones en la tabla.