Beasain Palestinarekin anuncia nuevas movilizaciones

J. ZABALA BEASAIN. Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:49 Comenta Compartir

El colectivo 'Beasain Palestinarekin Herri Ekimena' ha anunciado que presentará su programa de actividades para las próximas semanas en un acto público que se celebrará el martes 9 de diciembre, a las 16.30, en la sala de entrada del Ayuntamiento. La plataforma dará a conocer dos iniciativas destacadas: una charla prevista para el día 17 y una manifestación que tendrá lugar el día 28.

Según explica Ekaitz Goikoetxea, miembro del grupo, en las últimas semanas entre 45 y 50 personas se están reuniendo de manera continuada para organizar estas acciones. Subraya que la respuesta está siendo 'muy positiva', pero insiste en que el momento exige una participación aún mayor. «La situación es muy grave y nos corresponde a todos mantener el compromiso y estar presentes», afirma.

El colectivo anima a la ciudadanía a acercarse el día 9 para conocer en detalle las actividades y sumarse a un movimiento que considera necesario 'dar visibilidad y apoyo en un contexto especialmente delicado'. 'Beasain Palestinarekin' defiende que la implicación social es clave y que la voz de la ciudadanía puede tener un impacto real en la movilización y la sensibilización.