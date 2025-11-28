El Beasain se mide esta tarde al Alfaro en casa

J. ZABALA BEASAIN. Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:45 Comenta Compartir

La SD Beasain afronta hoy una jornada clave en su pelea por la permanencia. El partido comenzará a las 16.30 horas en el campo de fútbol de Loinaz, donde los hombres dirigidos por Arruabarrena recibirán al CD Alfaro. El choque llega con ambos equipos empatados a 8 puntos, un dato que refleja la igualdad y la tensión con la que se vive la zona baja de la tabla clasificatoria.

El Alfaro es un rival directo y la situación obliga al Beasain a no fallar en casa. Los goierritarras están a 5 puntos de la zona de playoff por la permanencia y a 6 de la salvación matemática. La jornada se presenta como una oportunidad para recortar distancias y dar un paso firme en un tramo de liga que empieza a apretar.

El Beasain llega con buenas sensaciones. El equipo encadena cuatro partidos seguidos sin perder, lejos de los resultados negativos con los que abrió la temporada. Además, los puntos han llegado frente a rivales de entidad como Gernika, Sestao River, Utebo y Basconia, lo que refuerza la confianza del grupo.

El club espera una buena entrada en Loinaz y confía en que el apoyo de la afición impulse a un equipo que necesita sumar para mantener la dinámica positiva y seguir vivo en la lucha por el objetivo.