Beasain alza la voz contra la violencia machista en un intenso 25N

Este martes por la tarde, con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, la plaza Erauskin reunió a cientos ... de personas en una concentración cargada de emoción y sentido comunitario. Mujeres y hombres se juntaron para mostrar un rechazo firme a la violencia machista. El Ayuntamiento reforzó ese mensaje con una declaración institucional en la que insistió en la necesidad de mantener la colaboración con el movimiento feminista y con las asociaciones del municipio.

La programación arrancó a las 18.00 con la inauguración del Panel Morado por parte del Consejo de Igualdad. Media hora después tuvo lugar la concentración habitual, organizada por la Asamblea Feminista del pueblo, donde el coro de Asmube interpretó 'Canción sin miedo' acompañado por la performance 'Ez gara lorontziak'. A las 19.00, las representantes de Itaia se reunieron en la plaza del Ayuntamiento para cerrar el recorrido de la tarde.

El acto central puso el foco en el avance de los discursos que intentan restar gravedad a la violencia de género. En el comunicado conjunto del Ayuntamiento y el Movimiento Feminista se alertó de que estas ideas, impulsadas por el crecimiento de la ultraderecha, suponen una amenaza directa a los progresos en igualdad. Este año el énfasis estuvo en frenar el negacionismo, sobre todo en redes y espacios digitales, donde la llamada «manosfera» difunde mensajes misóginos y bulos que influyen en jóvenes y hombres adultos.

El Ayuntamiento subrayó que la educación es clave para revertir estas dinámicas. Entre las medidas anunciadas figuran más acciones de sensibilización dirigidas a la juventud y la revisión de los contenidos escolares para detectar actitudes machistas.