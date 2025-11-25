Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
El coro de Asmube interpretó 'Canción sin miedo' durante la concentración celebrada este martes. O. Elosegi

Beasain

Beasain alza la voz contra la violencia machista en un intenso 25N

La plaza Erauskin reunió a cientos de personas en una jornada que reclamó unidad, educación y firmeza frente a los discursos que banalizan la violencia de género

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Beasain

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:48

Comenta

Este martes por la tarde, con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, la plaza Erauskin reunió a cientos ... de personas en una concentración cargada de emoción y sentido comunitario. Mujeres y hombres se juntaron para mostrar un rechazo firme a la violencia machista. El Ayuntamiento reforzó ese mensaje con una declaración institucional en la que insistió en la necesidad de mantener la colaboración con el movimiento feminista y con las asociaciones del municipio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un grupo de amigos de la infancia gana 250 millones de euros en el Euromillones: «Es la primera vez que jugábamos juntos»
  2. 2 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  3. 3

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»
  4. 4 La cafetería que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  5. 5 Sorprenden en Igeldo a dos furtivos con 12 kilos de percebes, que son donados a una entidad benéfica
  6. 6

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  7. 7 Seis heridos leves tras salirse de la calzada un autobús de Lurraldebus en Oñati
  8. 8 La ácida crítica de un guipuzcoano del Athletic al nuevo Spotify Camp Nou
  9. 9 Bolsos de Louis Vuitton, Rolex de oro o polos Lacoste: la Guardia Civil descubre más de 1.000 falsificaciones en Irun
  10. 10 Consulta los sueldos de los alcaldes de Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Beasain alza la voz contra la violencia machista en un intenso 25N

Beasain alza la voz contra la violencia machista en un intenso 25N