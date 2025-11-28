Aurtzaka Dantza taldeko gazteek emanaldia eskainiko dute gaur arratsaldean

BeasainAurtzaka Dantza taldeko gazteek emanaldia eskainiko dute gaur arratsaldean
J. Z.
beasain.
Ostirala, 28 azaroa 2025, 20:45
Aurtzaka Dantza Taldea urte amaierako emanaldi berezienetako bat eskainiko du gaur Usurbe antzokian. Saioa 16:30ean hasiko da, eta aste honetan protagonista nagusiak taldeko dantzari gazteak izango dira.
Urtero moduan, taldeak hainbat emanaldi eskaintzen ditu herriko puntu ezberdinak tradizio eta erritmoz betez. Herritik kanpo ere zita ugari izaten dituzte, eta etxeko kultura mundu mailan zabaltzeko esfortzu handia egiten du Aurtzakak.
Gaurko emanaldiaren helburua argia da. Datozen urteetan dantza taldean nagusi izango diren gaztetxoek astez aste ikasitakoa familiei eta lagunei erakutsiko diete. Dantza tradizional ezberdinak eskainiko dituzte eta herritarrak gonbidatu dituzte ikuskizunaz gozatzera.