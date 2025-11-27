Arrano kultur elkarteak batzar irekia egingo du larunbatean

BeasainArrano kultur elkarteak batzar irekia egingo du larunbatean
J. Z.
beasain.
Osteguna, 27 azaroa 2025, 20:42
Larunbatean, hilak 29, 10:00etatik 13:00etara, udaletxeko batzar aretoan Arrano kultur elkarteak batzar irekia egingo da, herritarren parte-hartzea sustatu eta udal kudeaketan hobetu beharreko arloak identifikatzeko asmoz. Elkarteak jakinarazi duenez, saioaren helburu nagusia hobetu beharreko kontuei erreparatzea eta soluzio praktikoak ematea izango da, betiere herritarren iritzi eta ekarpenak oinarri hartuta.
Topaketan hainbat proposamen aztertuko dira, eta bertaratuek aukera izango dute beren kezkak, ideiak eta iradokizunak mahaigaineratzeko. Antolatzaileek nabarmendu dutenez, parte hartu nahi duen oro ongi etorria izango da, eta herritarren aniztasuna islatu nahi da eztabaidetan.
Saioa giro onean amaitzeko, mokadutxo bat eskainiko da, elkartruke informala eta auzolana bultzatzeko. Antolatzaileek dei egin diete herritar guztiei hitzordura gerturatzeko eta elkartearen etorkizuna elkarrekin eraikitzen jarraitzeko.