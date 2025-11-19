Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Beasain

El Antzizar acoge el IV Torneo local de frontenis

J. Z.

BEASAIN.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:11

Comenta

El frontón del polideportivo Antzizar acogerá este sábado una nueva jornada deportiva con la celebración del IV Torneo Local de Frontenis, un evento que ya ha logrado consolidarse en el calendario deportivo del municipio. Las primeras partidas comenzarán sobre las 08.30 horas y se prolongarán hasta la tarde, ofreciendo a participantes y espectadores una completa fiesta del deporte.

El torneo nació hace cuatro años como respuesta a la afición al frontenis en Beasain, un deporte practicado por personas de distintas edades y cuadrillas, tanto hombres como mujeres. La iniciativa buscaba ampliar la oferta deportiva local, sumándose a otros torneos tradicionales como los de fútbol sala entre cuadrillas o las competiciones de pelota y pala.

Desde la primera edición la competición ha crecido y se mantiene con un máximo de 16 parejas, ajustado a la organización de una jornada completa. Los ganadores recibirán un trofeo y los segundos clasificados, una copa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  2. 2 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  3. 3 Obligan a retirar todas las terrazas del centro de la ciudad turística que tendrá vuelos directos a San Sebastián el próximo año
  4. 4 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  5. 5 Irun, la ciudad que resistió hasta que se quedó sin munición
  6. 6 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  7. 7 Las cocinas en las que se consumen 3.000 huevos al día para hacer tortilla: «Nos ha subido 50 céntimos la docena. Estamos asustados»
  8. 8

    Fallece tras volcar su tractor y quedar atrapado el padre de un pelotari navarro de Aspe
  9. 9 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  10. 10

    La cooperativa Noran de Donostia recibió más de 600.000 euros de Servinabar, epicentro de la supuesta trama corrupta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Antzizar acoge el IV Torneo local de frontenis