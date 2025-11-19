El Antzizar acoge el IV Torneo local de frontenis

J. Z. BEASAIN. Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:11 Comenta Compartir

El frontón del polideportivo Antzizar acogerá este sábado una nueva jornada deportiva con la celebración del IV Torneo Local de Frontenis, un evento que ya ha logrado consolidarse en el calendario deportivo del municipio. Las primeras partidas comenzarán sobre las 08.30 horas y se prolongarán hasta la tarde, ofreciendo a participantes y espectadores una completa fiesta del deporte.

El torneo nació hace cuatro años como respuesta a la afición al frontenis en Beasain, un deporte practicado por personas de distintas edades y cuadrillas, tanto hombres como mujeres. La iniciativa buscaba ampliar la oferta deportiva local, sumándose a otros torneos tradicionales como los de fútbol sala entre cuadrillas o las competiciones de pelota y pala.

Desde la primera edición la competición ha crecido y se mantiene con un máximo de 16 parejas, ajustado a la organización de una jornada completa. Los ganadores recibirán un trofeo y los segundos clasificados, una copa.