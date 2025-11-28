Los alumnos de Musikene llenarán este sábado de talento el palacio de Igartza

El palacio de Igartza acogerá este sábado la décima edición del Igartza Musika Beka, una de las citas musicales más esperadas del año en ... Beasain. Las audiciones gratuitas y en abierto permitirán al público disfrutar del talento de 34 jóvenes músicos de Musikene, el Centro Superior de Música del País Vasco.

Igartza Musika Beka celebra su décima edición, consolidándose como un referente cultural en Beasain. El proyecto nació del convenio entre el Ayuntamiento y Musikene con el objetivo de promover la educación musical avanzada y acercar la música de calidad a la ciudadanía. En estos diez años, la colaboración estrecha entre ambas entidades ha permitido que el municipio se convierta en un punto de referencia para el talento joven, ofreciendo a la ciudadanía la oportunidad de disfrutar de audiciones de altísimo nivel interpretativo.

La jornada del sábado será una oportunidad única para vivir en directo las audiciones de los 34 candidatos que participarán en esta edición: 17 estudiantes de grado y 17 de máster. Se desarrollarán de forma dinámica, con intervenciones breves de unos 10 minutos por cada participante, lo que permitirá al público entrar y salir entre las actuaciones.

Las audiciones se realizarán en dos sesiones: la primera de 9.30 a 13.00, y la segunda de 15.00 a 18.15. A las 19.00 se celebrará la entrega de premios, en la que se reconocerá a los mejores intérpretes con becas económicas. Además, como es tradición, los galardonados ofrecerán un concierto en Beasain el próximo año, retornando al municipio el talento que ha sido premiado.

Los premios otorgados por el Ayuntamiento tienen como objetivo respaldar la formación y el desarrollo de los jóvenes músicos de Musikene. En esta edición, los premios consisten en becas de 2.200 euros para los estudiantes de grado y de 3.300 euros para los de máster. Estas becas no solo ayudan a los estudiantes a continuar con su formación, sino que también fomentan su retorno al municipio

Un jurado de prestigio

El jurado encargado de valorar las interpretaciones estará compuesto por destacados profesionales del ámbito musical vasco, todos ellos vinculados a Musikene. En esta edición, el jurado estará formado por Olatz Saitua, Joseba Candaudap, Jesús Echeverría y Garazi Zabaleta, todos ellos figuras de referencia.

Igartza Musika Beka se ha consolidado como una de las citas culturales más importantes del año en la villa. Además de disfrutar de la música, el público que se acerque al palacio tendrá la oportunidad de compartir impresiones, comentar las actuaciones y hacer sus propias apuestas sobre quiénes podrían ser los ganadores de esta edición. Sin duda, será una jornada que pondrá de relieve la calidad de la educación musical superior y el talento emergente, acercando la cultura de Beasain a todos los asistentes.