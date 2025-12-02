Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Protagonistas de la décima edición de la beca musical local. UDALA

Beasain

Alto nivel musical en la Igartza Musika Beka

J. Z.

BEASAIN.

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:18

Comenta

Igartza fue escenario el pasado sábado de la décima edición de la Beca Musical Igartza. Los premios se repartieron en dos categorías: Máster y Grado. En la categoría de Máster, el galardón fue para el joven músico zaragozano Noel Alejandro Redolar Cortés, reconocido por su trabajo en la interpretación de jazz.

En la categoría de Grado, el jurado decidió conceder el premio ex aequo al no poder elegir una única interpretación destacada. Por un lado, la violonchelista Mariia Slashcheva convenció con su técnica y presencia escénica. Por otro, el pianista hernaniarra Joseba Korta, con raíces familiares en Beasain, mostró también un nivel sobresaliente, lo que le hizo merecedor de la otra mitad del premio.

