Un Alarde de Txistularis lleno de música y ambiente festivo en Beasain

Este fin de semana, Beasain volvió a convertirse en el punto de encuentro de los amantes del txistu. El sábado se celebró el 43º Alarde de Txistularis, una cita ya consolidada en el calendario cultural. La jornada comenzó a las 19.00 con la tradicional kalejira, y continuó con el concierto ofrecido a las 19.30 en el frontón del paseo Gernika. La actuación, de entrada libre, contó con un variado elenco sobre el escenario: los txistularis estuvieron acompañados por un quinteto de metales, piano y batería.

No faltaron los invitados especiales, entre ellos los gaiteros de Urretxu, la coral Loinatz, los cantantes Aritz Markinez, Maddi Otamendi y Julen Iraola, así como el grupo de danzas Ostadar y la comparsa de gigantes Ekaitz.

El evento, organizado por el grupo Goizeresi, volvió a destacar por su ambiente festivo.