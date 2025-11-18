Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Beasain

Aizkorri Mendizale Elkartea celebrará su asamblea anual este viernes

J. Z.

beasain.

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:08

La sociedad de montaña Aizkorri Mendizale Elkartea celebrará este viernes, 21 de noviembre, a las 19.30, su asamblea anual ordinaria en la sede social. La cita servirá para repasar la actividad del último año, aprobar las cuentas y abordar decisiones relevantes para el funcionamiento interno. Tras el saludo inicial y la lectura del acta de 2024, se presentará el balance de actividades de montaña y de la sección gastronómica, así como las cuentas.

La asamblea informará de las bajas, nuevas incorporaciones y jubilaciones registradas este año, y debatirá un nuevo sistema de admisión de socios, que contempla la presentación en asamblea, un periodo de alegaciones de 15 días y medidas para asegurar el pago de consumos mínimos mediante anticipos de 150 euros en dos fases. Otro de los puntos destacados será la votación de dos opciones para mejorar la accesibilidad: instalar una plataforma mecánica en la entrada principal, presupuestada en unos 17.000 euros, o construir una rampa de hormigón por la puerta trasera, con un coste aproximado de 7.500 euros.

La situación económica y la previsión de futuras jubilaciones (nueve entre 2025 y 2026) y bajas —este año ya suman doce, frente a cuatro nuevas altas— también centrarán el debate. La dirección propondrá incrementar un 10% la cuota de los socios numerarios y fijar para los socios jubilados el pago del 20% de dicha cuota. La reunión finalizará con la presentación de la nueva dirección, el número de la Lotería de Navidad y el turno para ruegos y preguntas.

