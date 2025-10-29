Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de las trabajadoras locales tras la consecución del acuerdo. ELA

Beasain

Acuerdo en el Servicio de Ayuda Domiciliaria de Beasain

J. ZABALA

BEASAIN.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:36

Las 35 trabajadoras del Servicio de Ayuda Domiciliaria (SAD) de Beasain, gestionado por la empresa Matia Goxara, han logrado un acuerdo que pone fin a semanas de movilizaciones y a un preaviso de huelga de seis días.

El pacto, alcanzado en el PRECO (Procedimiento de Resolución de Conflictos Laborales de Euskadi), fue firmado entre el sindicato ELA y la empresa, y supone un importante avance en las condiciones laborales de la plantilla.

El nuevo convenio colectivo, que estará vigente durante los años 2026 a 2028, recoge mejoras sustanciales en aspectos económicos y organizativos. Entre los puntos más destacados figura el reconocimiento del tiempo de desplazamiento entre domicilios como trabajo.

