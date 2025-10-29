Acuerdo en el Servicio de Ayuda Domiciliaria de Beasain

J. ZABALA BEASAIN. Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:36 Comenta Compartir

Las 35 trabajadoras del Servicio de Ayuda Domiciliaria (SAD) de Beasain, gestionado por la empresa Matia Goxara, han logrado un acuerdo que pone fin a semanas de movilizaciones y a un preaviso de huelga de seis días.

El pacto, alcanzado en el PRECO (Procedimiento de Resolución de Conflictos Laborales de Euskadi), fue firmado entre el sindicato ELA y la empresa, y supone un importante avance en las condiciones laborales de la plantilla.

El nuevo convenio colectivo, que estará vigente durante los años 2026 a 2028, recoge mejoras sustanciales en aspectos económicos y organizativos. Entre los puntos más destacados figura el reconocimiento del tiempo de desplazamiento entre domicilios como trabajo.