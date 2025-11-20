Abiertas las inscripciones para la San Silvestre

J. Z. beasain. Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:01 Comenta Compartir

La Sociedad Beti Bizi ha anunciado que la 50ª edición de la San Silvestre de Beasain ya está en marcha y que las inscripciones están abiertas. La cita, una de las carreras más emblemáticas del municipio y muy arraigada en el calendario deportivo local, volverá a reunir a centenares de participantes para despedir el año corriendo por las calles de la localidad.

Según ha informado la Comisión de Cultura de Beti Bizi, las inscripciones deberán realizarse a través de las páginas web habituales: www.rockthesport.com y www.beasain.eus, con un precio único de 10 euros. Desde la organización recuerdan que, dado el carácter especial de esta edición —que celebra su medio siglo de historia—, se espera una alta participación.