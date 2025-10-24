Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tolosa Goierri

'Basandere' ikuskizuna eskainiko du Node dantza konpainiak igande honetan

Pertsonaia mitologikoaren elezahar batean dago oinarrituta, mendeetan izandako deskribapenaren inguruan hausnartzeko

Amaia Núñez

ADUNA.

Ostirala, 24 urria 2025, 20:58

Comenta

Node dantza konpainiak ikuskizun berria eskainiko du igandean, Adunan. 'Basandere' izenburupean, pertsonaia mitologiko honen inguruan hausnar-tzen du emanaldiak. Herriko plazan izango da ikuskizuna, 12:30ean, doan, eta 20 minutu inguruko iraupena izango du.

Basandere pertsonaiaren inguruko elezaharretako batean oinarritu dira: Basandere berarekin topo egin zuen gazte batekin maitemindu zen. Gizakiak, oinen ordez atzaparrak zituela jakitean, uko egin zion. Basanderek hurrengo egunean hil egingo zela iragarri zion eta bere hiletan ere egon omen zen. Mendeetan zehar Basajaun naturako boterea, indarra eta kemena, eta basoen zaindaria izan da, eta Basandere izaki erromantiko, mendekati eta lizuna. Deskribapen horri buelta eman nahi izan dio Ion Estala Node-ko sortzaile eta zuzendariak ekoizpen honetan. Marina Eskisabel eta Borja Bordonabek taularatuko dute ikuskizuna.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  2. 2 Dos aviones con cientos de pasajeros a bordo no consiguen aterrizar en el aeropuerto de Bilbao en cuatro intentos
  3. 3 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  4. 4 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  5. 5 Duralex pide ayuda ciudadana para garantizar el futuro de la compañía: «Necesitamos recaudar 5 millones de euros»
  6. 6 El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno
  7. 7

    Insausti nombrará a Olatz Yarza como primera teniente de Alcalde y Ana López llevará Cultura
  8. 8 Emma García disfruta de las olas, y las evita, en uno de sus rincones favoritos de San Sebastián
  9. 9 Fallece a los 55 años Esther Uria, actriz e investigadora en pedagogía y teatro de Errenteria
  10. 10 Los cambios en las playas de San Sebastián llegan a Reino Unido: «Los turistas se enfrentan a nuevas y duras normas en la mejor ciudad costera»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Basandere' ikuskizuna eskainiko du Node dantza konpainiak igande honetan