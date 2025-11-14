Artoaren trentza egiten ikasteko tailerra emango du Lola Altolagirrek

Tolosa GoierriArtoaren trentza egiten ikasteko tailerra emango du Lola Altolagirrek
A. N.
larraul.
Ostirala, 14 azaroa 2025, 19:56
Datorren astean Kultur Astea hasiko da Larraulen. Horren baitan artoaren tren-tzaketa ikastaroa emango du Lola Altolagirrek azaroaren 29an, larunbatarekin. Arto-hostoekin alfonbrak egiteko Euskal Herriko antzinako teknika irakatsiko du Altolagirrek, ehungintzako artista eta ikertzailea denak.
Ikastaroa goizez izango da, 10:00etatik 13:00etara eta 65 euroko kostua izango du. Informazio gehiagorako edo izena emateko 626.656.216 telefonora deitu daiteke, edo 634.289.327 zenbakira whatsapp mezua bidalita.
Bestalde, Kultur Asteko ekitaldietan izena emateko epea irekita dago. Kantu-afariko txartelak erosteko epea astelehenean amaituko da.