Artisau garagardoa egiteko ikastaroa emango da gaur

Parte hartzeko HerriBizigune topagunera gerturatzea nahikoa da

Amaia Núñez

ZIZURKIL.

Ostirala, 24 urria 2025, 20:58

Urriko kultur ekitaldien baitan, artisau-eran garagardoa etxean egiteko tailerra emango da gaur larunbatarekin HerriBizigune topagunean. Ikastaroa 10:00etan hasiko da eta parte hartu nahi dutenek bertara azaldu beharko dute, aurretik izena eman beharrik gabe.

Hurrengo asterako, berriz, hainbat ekitaldi daude aurreikusita. Astelehenean, euskarazko literatura-tertulia egingo da Plazida Otaño liburutegian arratsaldeko 17:30ean. Miren Amurizaren 'Pleibak' liburua izango dute hizpide, Iratxe Retolaza dinamizatzaileak gidatuta. Amuriza berak ere parte hartuko du saioan.

