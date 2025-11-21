Artisau eta ekoizle Azoka egongo da bihar goizean plazan

Tolosa GoierriArtisau eta ekoizle Azoka egongo da bihar goizean plazan
A. N.
larraul.
Ostirala, 21 azaroa 2025, 20:20
Kultur Astearen baitan, artisau eta ekoizleen azoka egongo da bihar goizeko 11:00etatik aurrera plazan. Postu aukera zabala egongo da, 21 postu egongo baitira bertan, tartean zazpi herrikoak.
Arratsaldean, 'Izeba Felixaren irratia' magia ikuskizuna eskainiko du Eneko Gutierrezek 16:30ean. Gutierrezek Magicus Saria gertuko magian irabazi zuen iaz. Ondoren, talo eta gaztaina jatea egingo da Katillutxulo elkartean.