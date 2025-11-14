Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tolosa Goierri

Argazki lehiaketaren aurtengo gaia 'eskulanak' izango da

A. N.

belauntza.

Ostirala, 14 azaroa 2025, 19:56

Comenta

Argazki Lehiaketa antolatu du Belauntzako Udalak hirugarren urtez jarraian. Aurten 'eskulanak' aukeratu du argazkietan islatu beharreko gaia eta irudiak Belauntzako mugen barruan atera beharko dira azaroaren 17tik abenduaren 3a bitartean.

Parte hartzea irekia da eta bi kategoriatan banatuko dira. Maila bakoitzean bi sari emango dira. Gazteen mailan 14 urtera arteko herritarrek parte hartuko dute eta helduen mailan hortik gorakoek. Bakoitzak gehienez ere bi argazki bidali beharko ditu. Denak horizontalak izan beharko dira eta kalitate onekoak, irudi sarituak herriko egutegia osatzeko erabiliko baitira.

Argazkiak bidaltzeko epea abenduaren 3an, asteazkenarekin, amaituko da. Irudiak udala@belauntza.eus helbide ra bidali beharko dira. Argazki bakoitzak titulua eduki beharko du eta mezuan parte hartzailearen izen-abizenak eta adina zehaztu beharko dira.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia
  2. 2 Cuatro detenidos en Ordizia por una brutal agresión a otro hombre que lleva casi dos meses en el hospital
  3. 3 Un multimillonario dona 730.000 latas de conserva en la recogida de alimentos: «Quería ayudar de manera diferente»
  4. 4 Una histórica empresa vasca de hostelería subasta sus instalaciones para hacer frente a las deudas
  5. 5 Fallece Xabier Azkargorta, un entrenador que trascendió al fútbol
  6. 6

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  7. 7 Alertan de la presencia de listeria en varios lotes de queso vendidos en Euskadi
  8. 8 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  9. 9 Adiós a un histórico restaurante de Gipuzkoa: un negocio familiar con casi 20 años de trayectoria
  10. 10

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Argazki lehiaketaren aurtengo gaia 'eskulanak' izango da