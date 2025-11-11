Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tolosa Goierri

Amelieren ipuin kontaketa musikatua egingo dute bihar liburutegian

A. N.

orendain.

Asteartea, 11 azaroa 2025, 20:27

Comenta

Azaroko egitarauaren baitan, 'Amelie' kontalariak ipuin kontaketa saio musikatua eskainiko du bihar osteguna liburutegian 17:30ean. Kontaketa 3 eta 9 urte bitarteko haurrei zuzenduta egongo da, Amaia Elizagoien kontalaria eta Itziar Teietxea kitarra-jolearen eskutik.

Bestalde, azaroaren 20an, ostegunarekin, euskara planaren inguruko saio parte hartzailea egingo da, 17:30ean liburutegian.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Gobierno Vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  2. 2 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  3. 3 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  4. 4

    El grupo de inversores vascos cierra su oferta para comprar Uvesco y anclarlo así en Gipuzkoa
  5. 5 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  6. 6 Nuria Roure, experta en sueño: «Dormir cuatro horas equivale a haber consumido unas seis cervezas»
  7. 7

    Iraitz Arrospide: «Subiendo Miracruz sentí lo que es la felicidad absoluta»
  8. 8 La Ertzaintza alerta de una estafa en Instagram mediante suplantación de identidad de personalidades públicas
  9. 9 Los hijos de inmigrantes en Euskadi: «En el colegio me insultaban por haber venido en patera y yo no sabía ni lo que era»
  10. 10 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Amelieren ipuin kontaketa musikatua egingo dute bihar liburutegian