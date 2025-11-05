Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

GI-3871 errepideko lanak gaur gauzatuko dira Altzagan. ALDUNDIA

Tolosa Goierri

Altzagako errepidea itxita gaur zorua birgaitzeko lanengatik

J. ZABALA

ALTZAGA.

Asteazkena, 5 azaroa 2025, 20:28

Foru Aldundiak tokiko errepide sareko zorua jasangarritasunez birgaitzeko lanak egingo ditu datozen egunetan, eta horren ondorioz Altzagarekin lotzen duen GI-3871 errepidea itxita egongo da gaurko egunez.

Lanek Etxeberriazpikoa baserriaren parean, 2+890 KPan, Altzagako hirigunetik 800 metrora izango dute eragina. Jardueren artean ur-pasabide baten berritzea eta areka berriak egitea daude. Horretarako, galtzadaren zabalera osoa okupatu beharko da, eta trafikoa erabat etengo da 9:00etatik 13:30era eta 14:30etik 18:30era.

Aldunditik azaldu dutenez, ostegunetik aurrera lanek jarraipena izango dute, baina ez da aurreikusten zirkulazioa guztiz etetea. Bizilagunen eguneroko joan-etorria errazteko, ordutegiaren arabera trafikoa mozteko sistema ezarriko da, horrela herritarrek goizeko lehen orduan, eguerdian eta iluntzean sartu eta irteteko aukera izan dezaten.

Neurri hauek guztiek segurtasuna eta lanen erritmo egokia bermatzea dute helburu, eta Aldundiak herritarren ulermena eta lankidetza eskertu ditu obrek irauten duten bitartean.

