El Ayuntamiento delimitará topograficamente las parcelas del polígono 2.

Alegia

Alegia delimitará topográficamente los terrenos de suelo rural

La empresa Geograma llevará a cabo la delimitación de terrenos rústicos del polígono 2

Amaia Núñez

Alegia

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:20

Comenta

En los últimos años la falta de conocimiento de los bienes rústicos ha hecho que numerosos propietarios o sus herederos desconozcan la ubicación y ... delimitación de sus terrenos. Esto afecta también al mantenimiento del monte y puede suponer consecuencias graves en el mundo rural. Por ello, el Ayuntamiento de Alegia ha iniciado los trabajos de delimitación de las parcelas ubicadas en el polígono 2.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

