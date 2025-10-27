Alegia delimitará topográficamente los terrenos de suelo rural

En los últimos años la falta de conocimiento de los bienes rústicos ha hecho que numerosos propietarios o sus herederos desconozcan la ubicación y ... delimitación de sus terrenos. Esto afecta también al mantenimiento del monte y puede suponer consecuencias graves en el mundo rural. Por ello, el Ayuntamiento de Alegia ha iniciado los trabajos de delimitación de las parcelas ubicadas en el polígono 2.

La empresa Geograma llevará a cabo la iniciativa, que se financiará con una subvención del Departamento de Equilibrio Territorial Verde de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

En total delimitarán topográficamente 268 parcelas con una superficie de 193 hectáreas, todas situadas en terrenos rurales. En los próximos años el proyecto se extenderá al resto de los polígonos de Alegia.

Al topografiar los terrenos el Ayuntamiento quiere aclarar y corregir posibles errores en los límites y dar coordenadas GPS a los límites y a los hitos. Asimismo, será imprescindible la colaboración de más de 95 propietarios para la correcta ejecución de los trabajos, ya que deben acordar con ellos los límites e hitos de los terrenos. Una vez finalizado el trabajo, cada propietario recibirá los planos con los linderos marcados y las coordenadas de los hitos, corrigiendo, en su caso, los límites del Catastro.

El Ayuntamiento de Alegia solicita la colaboración de los propietarios para acordar los límites con los colindantes, condición indispensable para la ejecución de los trabajos. Si no hay consenso entre los vecinos, indican que el proyecto no se puede llevar a cabo. La participación de los propietarios es voluntaria y no les supondrá ningún gasto económico.

Aun así, previamente, los propietarios deberán limpiar los límites, localizar los hitos y acordar los límites con los colindantes para realizar mediciones topográficas.

Todos los propietarios de terrenos rústicos del polígono 2 de Alegia recibirán una carta convocando a la reunión explicativa del proyecto que tendrá lugar el 19 de noviembre en el salón de plenos del Ayuntamiento de Alegia.

Donantes de sangre

La delegación de donantes de Alegia ha organizado para este viernes, una nueva cita para donar sangre. Las extracciones se realizarán en la casa de cultura de 16.30 a 20.30 horas.Aquellos que quieran acudir a donar pueden pedir cita previa llamando al 943.007.884, de la Asociación de Donantes de Sangre de Gipuzkoa o en la web www.gotatanta.eus.