Alba Garmendiak argitaratu berri duen liburua aurkeztuko du

Tolosa GoierriAlba Garmendiak argitaratu berri duen liburua aurkeztuko du
Etzi izango da, eta Mikel Urdangarinek elkarrizketatuko du liburutegian egingo duten ekitaldian
A. N.
IKAZTEGIETA.
Astelehena, 1 abendua 2025, 20:29
Ostegunean, abenduaren 4an, Alba Garmendiak 'Etxeko leihoak unibertsora. Utopiak pentsatzeko marko bat' liburua aurkeztuko du. Ekitaldia liburutegian izango da 18:30etik aurrera. Mikel Urdangarin Irastorza filosofo eta ikertzaileak elkarrizketatuko du Garmendia.
Utopiak izan ditzaketen unibertsaltasun, kontsaesan eta tentsioen inguruan hausnartzen du Alba Garmendiak liburuxka honetan.