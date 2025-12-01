Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Tolosa Goierri

Alba Garmendiak argitaratu berri duen liburua aurkeztuko du

Etzi izango da, eta Mikel Urdangarinek elkarrizketatuko du liburutegian egingo duten ekitaldian

A. N.

IKAZTEGIETA.

Astelehena, 1 abendua 2025, 20:29

Comenta

Ostegunean, abenduaren 4an, Alba Garmendiak 'Etxeko leihoak unibertsora. Utopiak pentsatzeko marko bat' liburua aurkeztuko du. Ekitaldia liburutegian izango da 18:30etik aurrera. Mikel Urdangarin Irastorza filosofo eta ikertzaileak elkarrizketatuko du Garmendia.

Utopiak izan ditzaketen unibertsaltasun, kontsaesan eta tentsioen inguruan hausnartzen du Alba Garmendiak liburuxka honetan.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  2. 2

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  3. 3

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  4. 4

    El contraste inmobiliario en Gipuzkoa: de Ataun a Miraconcha el precio se multiplica por diez
  5. 5 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  6. 6

    EH Bildu frena su tendencia alcista en Gipuzkoa y cae dos puntos desde las elecciones vascas de 2024
  7. 7 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  8. 8 Pradas: «Era absurdo esperar a Mazón. Si no cogía las llamadas ni sabíamos si iba a venir»
  9. 9

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Villarreal
  10. 10

    Astilleros Balenciaga firma su venta al grupo árabe a falta del acuerdo con los trabajadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Alba Garmendiak argitaratu berri duen liburua aurkeztuko du