Adif reforma la red ferroviaria en el entorno de la estación de Zizurkil

Adif comunica que está realizando trabajos en el entorno de la estación de tren de Zizurkil para mejorar la red ferroviaria, con el objetivo ... de actualizar la infraestructura y reforzar la seguridad del servicio en el mismo. Las obras de rehabilitación se extenderán a lo largo de los próximos meses, ya que está previsto que finalice en mayo del próximo año.

Desde el Ayuntamiento indican que estas obras pueden causar afecciones a los vecinos, por lo que agradecen «la comprensión y colaboración» a quienes viven en la zona. «Una vez finalizados los trabajos, el servicio ferroviario y la infraestructura del entorno se verán notablemente mejorados».

Los trabajos se centarán en la renovación de los dispositivos que controlan la línea aérea y el suministro de energía. Así, se llevarán a cabo diversas actuaciones en la estación: sustitución de los postes y soportes de la catenaria, renovación de cables, construcción de nuevas bases y trabajos de canalización y limpieza en el entorno. Además, se renovará la infraestructura del sistema de telemando para mejorar la seguridad y eficiencia de toda la línea.

Ipuin kontaketa

Ostiralean 'Hamar marra' ipuin kontaketa eskainiko dute Iraitz eta Izaro Lizarragak, aurten argitaratu duten izen bereko ipuinean oinarrituta. Kontaketa 17:30ean hasiko da Plazida Otaño liburutegian, eta bere baitan, tailerra ere eskainiko dute. Zortzi urtetik aurrerako haurrei zuzenduta egongo da.

Era berean, euskarazko tertulia literarioen hurrengo saioa azaroaren 24an, astelehenean, egingo da liburutegian. Bertan, Adania Shibli idazle palestinarraren 'Detalle xume bat' eleberria izango dute hizpide Iratxe Retolazak gidatutako saioan.

Marcha de jubilados

Mañana los jubilados y pensionistas de Tolosaldea celebrarán la marcha comarcal anual. Saldrán a las 11.00 horas desde el hogar del jubilado Salbadora de Villabona y finalizarán en Elbarrena, con un pintxo en el bar Egarri.