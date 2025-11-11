Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las obras de reforma de la red se extenderán hasta el mes del mayo del próximo año. Z. U.

Zizurkil

Adif reforma la red ferroviaria en el entorno de la estación de Zizurkil

El proyecto se prolongará hasta mayo, y desde el Ayuntamiento piden comprensión por las afecciones que puedan causar

Amaia Núñez

Zizurkil

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:27

Adif comunica que está realizando trabajos en el entorno de la estación de tren de Zizurkil para mejorar la red ferroviaria, con el objetivo ... de actualizar la infraestructura y reforzar la seguridad del servicio en el mismo. Las obras de rehabilitación se extenderán a lo largo de los próximos meses, ya que está previsto que finalice en mayo del próximo año.

