Abierta la inscripción para la comunidad energética local

Amaia Núñez ANOETA. Jueves, 30 de octubre 2025, 20:28

El Ayuntamiento ha impulsado la creación de una comunidad energética en el municipio. Tras la reunión celebrada el martes para dar a conocer los pormenores del proyecto, se han abierto las inscripciones para los vecinos que quieran formar parte de esta comunidad.

Los interesados tienen disponibles las hojas de inscripción en la recepción del ayuntamiento, así como en la página web. Las solicitudes se podrán presentar en las mismas oficinas o enviando la hoja cumplimentada a harrera@anoeta.eus.

En la misma habrá que indicar el nombres y apellidos del solicitante, así como un número de teléfono y un correo electrónico de contacto, y habrá que indicar el número de personas que habitan en la vivienda.

Una vez recogidas las solicitudes, crearán una asociación y celebrarán una reunión el 19 de noviembre, miércoles, para concretar los detalles. El objetivo de la creación de la comunidad energética es reducir las emisiones del CO2 que genera la producción energética, buscar la autosuficiencia energética, con el control de los recursos disponibles.