Vuelta al cole: gadgets al alcance de cualquier bolsillo

Para unos se avecina una semana de pesadilla (los alumnos); para otros la luz al final del túnel tras unos meses eternos de vacaciones (los aitas). Lo cierto es que la vuelta al cole traerá consigo sensaciones encontradas en cualquier hogar y, por consiguiente, recuperará las buenas costumbres y las ansiadas rutinas (ver para creer). En otras palabras, los libros y los cuadernos ocuparán, por fin, el espacio monopolizado en verano por los móviles, los videojuegos y las fiestas de rigor. Por suerte, este año no llegarán solos, ya que los estudiantes cuentan con una serie de gadgets 'tech' que a buen seguro les facilitarán esa travesía eterna en la que se convertirá el curso escolar. Estos son algunos de los más prácticos.

1 Smartwatch

7.00 en punto de la mañana. El flamante nuevo reloj inteligente emite una vibración que nos devuelve a la realidad a modo de despertador. Y así, de forma recurrente hasta que nos activemos para no llegar tarde a clase. Lo cierto es que además de analizar la calidad del sueño, también es capaz de medir los pasos, vigilar las pulsaciones, controlar el oxígeno en sangre y reproducir música... sin olvidar que permite configurar alarmas para cambiar de asignatura, recordatorios para organizar los horarios de estudio, etc. ¿Modelos? Los hay para todos los gustos: la Honor Band 7 (37 euros), la reciente Xiaomi Smart Band 10 (46 euros) o la Amazfit Band 7 (64 €).

2 Mochila con USB

Amplio espacio para libros y carpetas, compartimentos variados para tarjetas, bolígrafos y rotuladores, tecnología RFID ante cualquier intento de robo de identidad... ¿hay algo que echemos en falta camino del instituto? En absoluto, porque también cuentan con puerto USB para recargar nuestros dispositivos: móviles, tablets, auriculares, etc. Eso sí, no te engañes, la mayoría de las mochilas no cuenta con una batería integrada, sino que solo habilita un compartimento dedicado...

3 Cuaderno inteligente

Opción práctica para todo tipo de notas, esquemas, gráficos... y que añade un plus: digitaliza lo escrito y lo envía a la nube. Sus 40-50 páginas son reutilizables gracias a un papel especial que se borra con un paño, y con la app correspondiente podemos escanear y clasificar los apuntes, e incluso convertir la escritura a texto editable. Si cuentas con un presupuesto asequible, opta por cualquiera de estos dos Rocketbook: el Mini (22 euros) o el Core (39 euros), sencillos pero útiles. Para una experiencia más premium... apuesta por el Moleskine Smart Writing Set (249 euros).

4 Bolígrafo con IA

Una vez comenzada la presentación de turno, toca realizar las anotaciones pertinentes, de ahí que tengamos que tirar del clásico bolígrafo azul para no perder detalle. ¿Y si por una vez nos ahorramos esa tediosa labor y la confiamos exclusivamente a su IA? Porque sí, los hay ya que además de escribir con tinta son capaces de grabar un discurso o exposición al completo, transcribirlo, subirlo a la nube y, lo mejor de todo, disponer al instante de un resumen con las ideas clave. El Flowtica Scribe, desde 75 euros, es una alternativa a no perder de vista.

5 Auriculares inalámbricos

Tras las clases, el paso por la biblioteca es obligado si queremos mantener unos buenos hábitos de estudio. Eso sí, no siempre encontramos el silencio necesario... ¿Qué hacer? Lo mejor, optar por unos auriculares Bluetooth. Y es que más allá de reproducir tus playlist favoritas en Spotify, muchos modelos añaden una cancelación activa de ruido que ayuda a aislarse del exterior (algunos demasiado, gracias a sus 50 decibelios). ¿Recomendables? Los Redmi Buds 6 Pro (59 euros) o los Realme Buds Air 6 Pro (75,99 euros).

6 Botellas inteligentes

Entre materia y materia, otro gadget que suena a ciencia ficción pero que no puede faltar si queremos mantener una buena hidratación y, por tanto, mejorar la concentración al tiempo que reducimos la fatiga mental. Y es que hay botellas con pantallas LED que funcionan a modo de recordatorios personalizados, y que también presentan los datos de la ingesta de agua, notificaciones de batería, etc. Surrealista... pero útil. A modo de ejemplo, WaterH cuenta con una variada oferta de modelos y colores por 49,95 euros.

7 Batería externa

Suena a artículo totalmente prescindible...hasta que la Ley de Murphy se cruza en nuestro camino, generalmente al final del día, y nos deja desconectados del mundo y sin batería en el momento más inoportuno. ¿Requisitos para adquirir una? Sobre todo, atento a la capacidad (mínimo 10.000 mAh.) y a la potencia de salida: no te conformes con menos de 33 W de carga rápida. Y, cómo no, hazte con un modelo con al menos dos salidas USB para cargar varios dispositivos a la vez. Eso sí, no te engañes: si conectas dos móviles a la vez, la velocidad de recarga bajará a la mitad... ¿Opciones? La Xiaomi Power Bank 20.000 (30 euros) o la UGREEN Nexode Power Bank 100W (37 €).