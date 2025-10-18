Tu próximo móvil no es tan perfecto como crees (y nadie te explica por qué)

Iñigo Galparsoro San Sebastián Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Panel OLED de 6,7 pulgadas y 120 Hz. de tasa de refresco, 8 GB de RAM, conectividad 5G...los números de una ficha técnica de un móvil no engañan, aunque... confunden, quizá demasiado. Y es que a la hora de adquirir un nuevo smartphone no es oro todo lo que reluce, y las dudas de muchos usuarios se acaban multiplicando a nada que se dejen llevar por las omnipresentes llamadas de marketing, tanto por acción como por omisión. Estos son algunos ejemplos de ello...

1 ¿Almacenamiento suficiente?

A priori, contar con 128 GB de espacio interno parece más que suficiente. ¿Seguro? Haz cuentas: ya sólo el sistema operativo rasca en torno a 15-25 GB en función de la capa de personalización de tu smartphone. Y de las aplicaciones, mejor ni hablar: una tan popular como WhatsApp puede acumular fácilmente unos 10 GB en archivos compartidos, sin olvidar lo que se comen otras omnipresentes como TikTok, Chrome, Instagram o YouTube. Si a ello le sumas que de vez en cuando no puedes resistirte a tirar de tu cámara para sacar imágenes en alta resolución y vídeos en 4K... Blanco y en botella: apuesta por los 256 GB.

2 El software, una ilusión

¿Sabrías decir qué versión de sistema tienes instalada en tu móvil? Lo más probable es que no tengas ni idea... Craso error, porque este es precisamente el talón de Aquiles de los móviles Android: las actualizaciones apenas alcanzan los dos años en la mayoría, y sin sistema actualizado el smartphone deja de ser seguro y se convierte en un objetivo ideal para los amigos de lo ajeno...Si vas a adquirir un terminal, comprueba que sea reciente o, al menos, asegúrate de que garantice soporte para los próximos años. Y si no, tira de marcas como iPhone, Pixel o Samsung (al menos gamas medias o altas).

3 Batería extrema... o no tanto

Los 5.000 mAh se han convertido en un estándar. Y es que con semejante capacidad puedes caer en la tentación de dar por hecho que el móvil no te dejará tirado a mitad de jornada, por mucho que te esfuerces a base de sacar fotos o ver películas en Netflix. Quizá te estés equivocando... ¿La razón? Hay terminales que presentan capas de personalización pesadas y especialmente poco optimizadas... sin olvidar extras como el de un procesador especialmente glotón. Con todo, lo que a menudo se obvia es la velocidad de carga del terminal: con 90 W tu smartphone apenas necesita media hora para recargarse completamente (en función del cargador y el estándar de carga), mientras que con 15 W el tiempo puede ascender a dos horas. Y eso, en un momento de urgencia, vale su peso en oro...

4 Fotos prescindibles

Reconócelo, aún no sales de tu asombro al saber que el sensor de la cámara de tu futuro móvil contará con 200 megapíxeles... Con semejante resolución, no hay escena que se te resista, ¿verdad? Nada más lejos de la realidad. Y es que más allá de que algunos fabricantes agrupen los píxeles para obtener mejores resultados (el denominado 'pixel binning'), de nada sirve una extrema nitidez si la apertura focal no es demasiado luminosa (se indica en f/...) o te dejas por el camino la estabilización óptica de imagen (OIS), entre otros. Con todo, hay una lente que se ha convertido en indispensable: el telefoto. Y es que poder acercar una imagen x2 y hasta x10 de forma óptica (sin pérdida de calidad) da como resultado fotografías mucho más resultonas y enriquecedoras...

5 Resistencia al agua limitada

Es posible que te las prometas muy felices: tu móvil implementa certificación IP68, lo que en teoría asegura resistencia total al polvo y a una inmersión prolongada en agua dulce (de hasta 1,5 metros durante 30 minutos). Teniendo en cuenta que tienes un dispositivo inexpugnable, ¿quién dijo miedo ante una caída accidental? No te engañes, estos requisitos garantizan un extra de protección pero no son infalibles. Tanto es así que no son inmunes a una caída en el agua del mar o a los chorros a presión. Si a ello le añades que con el tiempo pueden sufrir un considerable desgaste... es comprensible que muchos fabricantes se nieguen a aplicar la garantía en casos de inmersiones accidentales.

6 La Inteligencia Artificial, invisible

¿Cansado hasta la extenuación de las bondades de algoritmos que no consigues comprender? Tranquilo, no eres el único, pero lo cierto es que a día de hoy la Inteligencia Artificial puede multiplicar la experiencia de usuario en tu dispositivo. ¿Cómo? Con traducción automática de las llamadas en tiempo real, guía interactiva paso a paso, integración de notas y capturas, corrección de textos, asistente inteligente, edición mágica de imágenes, creación de música por voz, etc. Cada fabricante implementa sus propios desarrollos, a la espera de que alguna compañía remueva los cimientos de la Inteligencia Artificial con una AGI que sea capaz de razonar, aprender, planificar y adaptarse a cualquier contexto. Y ese momento está mucho más cerca de lo que crees...