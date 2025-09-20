Lo que no te han contado de los nuevos móviles iPhone Los renovados smartphones de Apple van un paso más allá en términos de diseño, potencia, autonomía y cámara pero... ¿es suficiente para hacerlos tan diferenciales?

Iñigo Galparsoro San Sebastián Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

Los iPhone 17 ya están recién sacados del horno. Y es que tras un año de cocción a fuego lento, el pasado 9 de septiembre Apple acabó presentando su menú degustación. Y tras diez días para dejar reposar el 'hype' generado, este viernes acabaron luciendo en la mesa en todo su esplendor, a la espera de que sus particulares comensales sacien sus exigentes paladares (además de su bolsillo). El punto de sal lo puso la ya habitual actualización de su sistema operativo, que en su nueva versión (iOS 26) ofrece funciones para todos los gustos: traducción en vivo integrada en teléfono, mensajes y FaceTime; recordatorios más operativos, mayores dosis de IA, etc.

Sea como fuere, si bien se trata de mejoras relevantes también lo es que no suponen cambios especialmente disruptivos en vista de lo mucho y bueno que ofrece su competencia. Independientemente de que un iPhone siempre sea un iPhone, con un ecosistema totalmente integrado y con una imagen de marca que para muchos resulta diferencial. He aquí unos ejemplos de ello.

1 Ojo al iPhone 17, esta vez sí

La elección, en mayúsculas, para aquellos 'fanboys' de Apple que quieran renovar su móvil. Panel OLED de 6,3 pulgadas, chip A19 un 20% más potente, una batería que promete mayor autonomía y un almacenamiento que parte de unos necesarios 256 Gb. Y todo por 959 euros. Pese a ello, no es oro todo lo que reluce, ya que hay funciones que se venden como mejoras significativas pero... hace tiempo lucen ya en modelos de la competencia.

¿Un ejemplo? La tasa de refresco de 120 Hz. de su panel (LTPO), que ayuda a una mayor fluidez... pero que ya implementan móviles de apenas 200 euros. Otra muestra es el telefoto 2x que reinventa el sistema Fusion de su cámara principal, de 48 mpx. y especialmente luminosa (f/1.6). ¿Motivos? Este sensor ya es un clásico en gamas medias como el Realme 13 Pro+ (269 €) o el Motorola Edge 50 Neo (319 €)... aunque cuenten con cámaras mucho más discretas. También da qué pensar el estándar 2.0 del conector USB-C, con una exigua velocidad que hace que copiar archivos grandes resulte tedioso...

2 El iPhone 17 Air, diferencial

El móvil perfecto para presumir delante de familiares, amigos y hasta ante cualquier desconocido que pase por el lugar. Y es que el iPhone 17 Air, rediseñado por completo, se ha convertido en el smartphone más delgado del momento, con apenas 5,6 milímetros de grosor. Eso sí, en los últimos años los ha habido aún más exiguos: el Vivo X5 Max (4,75 mm.), el Moto Z (5,2 mm.) o el OPPO R5 (4,86 mm.). Todo, sin olvidar un módulo de cámaras que no lo hace tan liviano...

Con todo, sus prestaciones son un seguro de vida: panel OLED de 6,7, chipset A19 de última generación y una muy sólida cámara de 48 megapíxeles, con opción de zoom óptico 2x. Eso sí, nada de montar un sensor ultra gran angular, porque su rompedor diseño se lo impide. Y tampoco doble altavoz... por no hablar de las dudas que ofrece su autonomía, ya que Apple incidió en una batería MagSafe dedicada. Si aún así estás dispuesto a dejarte en él 1.129 euros, ojo: no admite tarjetas SIM, sino solo eSIM, sistema poco extendido en España...

3 El plus del iPhone 17 Pro

Supone un salto de calidad para usuarios exigentes y con gran capacidad adquisitiva (1.319 euros). ¿A cambio? Un brillante panel OLED Super Retina XDR de 6,3 pulgadas, un procesador sobresaliente, 256 Gb. de almacenamiento base y una ambiciosa configuración de cámaras, con un sensor principal de 48 mpx., gran angular y un teleobjetivo 4x óptico capaz de ganar en definición para fotografías 8x. Aunque en vídeo no tiene rival, está por ver que con su zoom digital sea capaz de igualar los sobresalientes resultados que ofrecen por IA modelos como el Pixel 10 Pro o el Galaxy S25 Ultra en fotografías de larga distancia (50x, 100x), tanto en términos de definición como de balance de blancos...

4 El iPhone 17 Pro Max, el rey

Un clon del anterior, pero con un panel más grande que alcanza las 6,9 pulgadas. Al igual que en el iPhone 17 Pro, llama la atención su pionera cámara de vapor, que garantiza una mayor disipación del calor y que es capaz de ganar hasta un 40% más en rendimiento. Pese a todo, los dos modelos Pro mantienen una importante ausencia: su carga rápida apenas alcanza los 40 W. En otras palabras, recargan la mitad de su batería en apenas 20 minutos. ¿El problema? Que en Android prácticamente cualquier móvil de gama media supera los 66W. (y algunos llegan a los 120W.)...

A ello hay que añadir la asignatura pendiente en la que Apple continúa a la cola: la precariedad de su Inteligencia Artificial. Y sin ella, en los tiempos que corren el menú degustación de Apple corre el riesgo de no acabar seduciendo a los paladares más exigentes, por mucho que su puesta en escena haya sido especialmente grandilocuente. Y menos aún si algún osado pone sobre la mesa la módica cantidad de 2.469 euros que alcanza la versión de 2 TB.