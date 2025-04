WhatsApp se actualiza con una nueva función que te ayudará a no meter la pata con tus contactos La popular aplicación de mensajería permite ahora personalizar los fondos de pantalla de cada conversación y mejora el buscador de 'stickers'

«Perdona, este mensaje no era para ti». ¿Cuántas veces hemos tenido que escribir esta frase en el WhatsApp al descubrir horrorizados que nos habíamos equivocado de destinatario? Y no digamos si justamente se lo enviamos al compañero de trabajo o al amigo al que estábamos poniendo verde. Para evitar estas confusiones que pueden provocar más de un serio disgusto, contamos con una nueva función incluida en la nueva actualización de la aplicación de mensajería más utilizada por estos lares que ya está llegando de forma escalonada tanto a los móviles Android como a los iPhones de Apple. Algo tan simple como poder poner un fondo de pantalla distinto para cada chat servirá para no cometer este tipo de errores.

Gracias a la versión 2.20.130 del popular servicio de mensajería, podemos personalizar la apariencia de las conversaciones. Está claro que si vemos una imagen que no corresponde al fondo de pantalla que hemos elegido para hablar con nuestro mejor amigo, nos daremos cuenta enseguida de que nos hemos confundido. «No tendrás que preocuparte más de enviar un mensaje equivocado en el chat equivocado», señala la propia empresa en la presentación de esta nueva función.

A partir de ahora, podemos poner una imagen de nuestra galería de fotos, establecer un color sólido o elegir los fondos preestablecidos dentro de la aplicación para cada uno de los chats. Precisamente, con la actualización se incorporan nuevos y atractivos diseños. Llaman la atención por su belleza los incluidos en el apartado de naturaleza y arquitectura de todo el mundo.

Fondos que se cambian automáticamente

Asimismo, podemos utilizar determinados fondos cuando el móvil esté en modo oscuro, que permite a los teléfonos con pantallas OLED ahorrar en batería, y otro cuando pase al modo claro. Todos ellos se encuentran en sus correspondientes carpetas para que sean más fáciles encontrarlos. Para que se activen automáticamente, hay que ir a 'Configuración', entrar en 'Chats' y acceder a 'Fondo de pantalla de los chats'. Eso sí, sólo lo podrán utilizar los terminales con Android 10 o superior y en los iPhones con OS 13 o superior.

La actualización también incluye mejoras en el buscador de 'stickers' mediante textos o emojis para poder dar con ellos con mayor rapidez. La idea es animar a los creadores de las aplicaciones de pegatinas a etiquetar sus creaciones para esta nueva función de búsqueda. Asimismo, se incluye nuevo paquete de 'stickers' animados de la Organización Mundial de la Salud, como 'Juntos en casa', que es uno de los más populares de esta aplicación de mensajería.