¿Cómo puedes saber si te han hackeado el email?

La seguridad absoluta no existe en internet y menos aún ante la gran cantidad de ataques dirigidos que han estado padeciendo en los últimos meses empresas, instituciones públicas, centros educativos y todo tipo de usuarios. Los ciberdelincuentes han multiplicado su actividad en plena pandemia y están aprovechando las brechas de seguridad de las compañías para hacer su agosto. Para ello, no dudan en intentar engordar sus arcas a costa de un usuario no siempre alerta cuando abre emails de remitentes desconocidos, responde a SMS de empresas de 'mensajería', ofrece datos personales ante una supuesta llamada de Microsoft o devuelve mensajes de WhatsApp a 'familiares novatos' en temas tecnológicos.

Uno de los ataques de ransomware más recientes fue el de The Phone House, empresa a la que los ciberdelincuentes cifraron sus datos y amenazaron con filtrar la información personal de sus clientes si no accedía a sus requerimientos económicos. Dicho y hecho. Ante la negativa de la compañía, los datos de 5,2 millones de clientes salieron a la luz, dejando expuestos contactos, cuentas de email, direcciones y números de teléfono, entre otros. Una nimiedad si tenemos en cuenta que a principios de abril se producía una fuga de casi 510 millones de cuentas de Facebook, que hacía públicos datos como las fechas de nacimiento, ubicación o el estado civil. Ante semejante situación, la pregunta es obvia: ¿hay alguna forma de saber si nuestra cuenta de correo electrónico o número de móvil han sido filtradas en internet?

'Have I been Pwned?'

La red ofrece variadas alternativas para comprobar el alcance de estas filtraciones, aunque hay una que se ha hecho especialmente popular en los últimos años: 'Have I been Pwned?'. Esta página web, a cargo de un reconocido analista de Microsoft que dice no guardar registros de las búsquedas, recopila toda la información obtenida de este tipo de filtraciones públicas y te permitirá comprobarlo a través de un buscador. En este, puedes añadir tu cuenta de email o tu número de teléfono: una vez pulses en el botón 'pwned!', sabrás si tus datos han quedado expuestos.

En el caso de que tengas como resultado una página verde, buenas noticias: ello indicará que tus datos están a salvo. Si, de lo contrario, ésta es de color rojo es sinónimo de que han sido filtrados y de que cualquiera podría acceder a ellos. En este caso sobra decir que al quedar expuesta tu cuenta de email (y posiblemente el password) deberás cambiar cuanto antes la contraseña, especialmente si no tienes activado el doble factor de autenticación o acostumbras a utilizar la misma en varios servicios o webs diferentes, caso de los comercios online o la propia web del banco.

Esta sencilla página web ofrece además otros recursos de interés, tales como el de ver en qué filtraciones dirigidas se han hecho públicos tus datos, comprobar la seguridad de una contraseña o la opción de poder ser avisado cuando se produzca una nueva filtración y tu cuenta haya podido ser comprometida.

Buenos hábitos

Evitar que este tipo de filtraciones de datos personales nos perjudiquen resulta imposible, ya que generalmente afectan a servicios que son ajenos al propio usuario. Eso sí, nunca está de más mantener una serie de pautas a la hora de establecer nuestras contraseñas. Y es que, ante este tipo de filtraciones de datos, contar con passwords diferentes en cada servicio y/o página web puede limitar mucho el alcance del ataque: no podremos evitar que nuestra cuenta de email quede expuesta, pero sí conseguiremos que el resto de servicios y páginas web se mantengan a buen recaudo de miradas ajenas.